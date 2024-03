SDS naj bi dobila tri, Svoboda dva, SD, NSi in Levica pa po enega

V nadaljevanju preberite:

Glede na anketo, ki seveda ni volilna napoved in je narejena ob dejstvu, da stranke še niso dokončno določile svojih list kandidatov, je sicer očitno, da bo zmagovalka volitev za evropski parlament SDS. Njen prvak Janez Janša to tudi javno napoveduje, ne želi pa razkriti, na koliko mandatov računa. V Gibanju Svoboda so glede svojih pričakovanj preoptimistični, SD pa so se pričakovanja sesula ob aferi sodna stavba na Litijski. Kako pa je s preferenčnimi glasovi, ki so doslej že nekajkrat prinesli presenečenje, in kako z napovedano volilno udeležbo?