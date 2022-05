SDS ponavlja protest iz leta 2014

Vse kaže, da bo SDS tudi v tem mandatu ponovila svoj protest iz leta 2014, ko zaradi »nelegitimnosti volitev« niso želeli predlagati svojih članov za predsednike in podpredsednike parlamentarnih odborov. Tokrat bodo to storili, ker so poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levica podprli predlog NSi ter jim odvzeli eno predsedniško mesto - dobili bi jih torej pet namesto šestih. NSi oziroma njihov poslanec Jernej Vrtovec bo tako vodil tudi Komisijo za nadzor javnih financ (KNJF), kjer ima po poslovniku opozicija večino. Vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo z Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki bi jo morali voditi v SDS. Knovs ima za razliko od odborov, ki jih lahko vodijo tudi podpredsedniki, poslovniško bolj stroga določila. NSi bo sicer za podpredsednika imenovala Janeza Žaklja. Ali so pripravljeni tudi prevzeti vodenje te »opozicijske« komisije, nam še niso odgovorili.

SDS se protestno odreka tudi podpredsedniškemu mestu v državnem zboru, bodo pa jutri na funkcijo podpredsednice predvidoma potrdili kandidatko Levice Natašo Sukič. Seje bo tako prvič vodila ženska trojica. Ob njej še predsednica Urška Klakočar Zupančič in že izvoljena podpredsednica Meira Hot.

Najmanjša poslanska skupina Levica bo za vodenje odbora za delo predlagala Miho Kordiša. V SD bo zunanjepolitični odbor vodil Predrag Bakovič, odbor za gospodarstvo pa Bojana Muršič. Kdo bo zasedel devet predsedniških mest Gibanja Svoboda, še ni jasno.

Bodo poslanci poleg mandatarja in 21 delovnih teles na jutrišnji seji državnega zbora potrjevali tudi generalno sekretarko državnega zbora. To bo vnovič postala Uršula Zore Tavčar