SDS predlagala sklic izredne seje za izboljšanje položaja upokojencev

SDS je za petek predlagala sklic izredne seje DZ, na kateri bodo vladi predlagali priporočila za izboljšanje položaja upokojencev. Med drugim predlagajo, da vlada začne uresničevati svoje koalicijske zaveze ter sledi sklepu Zpiza in pokojnine uskladi za 3,5 odstotka. Upokojencem sporočajo, da jih opozicija sliši, je dejala poslanka Karmen Furman.

Po uradnih statističnih podatkih danes v Sloveniji živi pod pragom revščine že dobrih 12 odstotkov prebivalcev, od tega pa je kar 39 odstotkov upokojencev, je na današnji novinarski konferenci v DZ navedla poslanka SDS. Po njenem mnenju je predvsem skrb vzbujajoč podatek, da ima kar 46 odstotkov od skupno 633.000 upokojencev, ki so v letošnjem aprilu prejeli starostno, delno invalidsko, družinsko ali vdovsko pokojnino, to nižjo od 800 evrov, pri čemer je prag tveganja revščine trenutno 827 evrov.

Furman: Ob taki politiki se upokojenci upravičeno počutijo nevredne

Glede na koalicijske zaveze bi morali upokojenci za 40 let delovne dobe prejemati pokojnino najmanj v višini 910 evrov, ta pa trenutno znaša 687 evrov. Pokojnine so se redno uskladile za zgolj 5,2 odstotka, na drugi strani pa socialni transferji za deset odstotkov. »Ob takšni vladni politiki se upokojenci zato upravičeno počutijo nevredne in pozabljene, v stiskah so na ulici primorani zbirati podpise za to, kar so si v resnici s svojim delom in vplačili v pokojninsko blagajno zaslužili,« je dejala.

Zato so v SDS za petek predlagali sklic izredne seje DZ o položaju upokojencev in oblikovali priporočila vladi. Med drugim vladi priporočajo, naj začne uresničevati koalicijske obljube in zaveze do upokojencev, naj sledijo sklepu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz), da vlada realizira 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin za vse upokojence in dodatno enoodstotno uskladitev za tiste, ki so se upokojili do leta 2011.

Do 30. junija pa naj pripravijo zakonski predlog, ki bo podlaga za dvig vseh pokojnin, še posebej tistih do višine 1500 evrov. Do 1. julija naj se odpravi zakonski pogoj za pridobitev varstvenega dodatka, in sicer da se odpravi obvezna izjava o premoženju otroka, ki potrjuje, da ne more preživljati staršev, hkrati pa naj se do istega datuma pripravijo spremembe, da bodo vdovske pokojnine izplačane vsaj v višini zneska zagotovljene pokojnine.

»V poslanski skupini SDS vladni koaliciji s temi priporočili zato ponujamo roko sodelovanja in upamo, da bo tokrat pri tako pomembnih odločitvah prevladal razum, in ne politično preigravanje,« je izpostavila Furmanova.

Včeraj je predsednik vlade Robert Golob sicer dal nove obljube upokojencem, je spomnila. »Precej očitno je, da jih brez tega našega sklica seje in priporočil sploh ne bi bilo,« je poudarila. Vlada jih namreč ob načrtovanju rebalansa proračuna ni predvidela, saj do včeraj ni bilo na proračun vloženega nobenega dopolnila. »In je to prišlo skozi zadnja vrata,« je dejala.

Napovedana uskladitev za 1,8 odstotka po njenih besedah pomeni le od 12 do 13 evrov dodatka k pokojnini. Dodala pa je, da bodo v SDS predloge, ki izboljšujejo položaj prebivalstva, vedno podpirali.