FOTO:SDS pridobila podporo, druge koalicijske partnerice pa so jo izgubile

Če bi bile volitve jutri, bi zmagala SDS z 18,8 odstotka glasov, pred LMŠ z 11,8 in SD z 9,9, kaže kombinirana telefonska in spletna anketa, ki jo je Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana za Delo izvedel med 1. in 4. junijem na reprezentativnem vzorcu 726 polnoletnih prebivalcev Slovenije.Podpora SDS je zrasla za dobri dve odstotni točki, za približno enak delež pa je padla LMŠ – številki obeh sta podobni, kot sta bili aprila, razlika med njima pa je znova statistično značilna.Tako kot je bilo opaziti pri Desusu in SMC, se zamenjava v vodstvu stranke pozna tudi pri ratingu SD. Za to stranko bi jutri glasoval poldrugi ...