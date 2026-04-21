  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    SDS s partnerji že nadzira hram demokracije

    Državni zbor: Koalicijska mreža prvaka SDS Janeza Janše je že prevzela vse ključne položaje v zakonodajni veji oblasti
    Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović z novoizvoljenima podpredsednikoma Danijelom Krivcem in Francem Križanom. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović z novoizvoljenima podpredsednikoma Danijelom Krivcem in Francem Križanom. FOTO: Matej Družnik
    Uroš Esih
    21. 4. 2026 | 18:35
    21. 4. 2026 | 18:42
    5:26
    A+A-

    Po izvolitvi Zorana Stevanovića za predsednika državnega zbora sta se mu na podpredsedniški funkciji pridružila dva predstavnika najverjetnejše nove koalicije, Danijel Krivec iz SDS in najstarejši poslanec Franc Križan iz Demokratov. V nasprotju s Stevanovićem so zanju glasovali tudi poslanci strank bodoče opozicije.

    Na volitvah obeh kandidatov za podpredsedniško mesto je bilo prevzetih po 88 glasovnic, nekoliko uspešnejši pa je bil Križan. Kandidat SDS Danijel Krivec je na tajnem glasovanju prejel 84 glasov, štirje poslanci so bili proti. Križan, ki so ga predlagali poslanci Demokratov in Resnice, pa je prejel 86 glasov, proti sta bila dva poslanca.

    Na prvi izredni seji državnega zbora v novem sklicu so volili dva izmed treh podpredsednikov, saj trenutno formalno še ni jasno, katera bo največja opozicijska poslanska skupina. Po poslovniku ima državni zbor lahko največ tri podpredsednike, od tega enega iz največje opozicijske poslanske skupine; z 29 poslanci bi bilo to predvidoma Gibanje Svoboda.

    Na tajnem glasovanju za predsednika državnega zbora so bodoče koalicijske partnerice stranke SDS nadzorovale svoje poslance, ki so glasovnice označevali s tremi različnimi znaki. Zaradi tega so v Gibanju Svoboda vložili ustavno pritožbo zoper sklep o izvolitvi Stevanovića za predsednika državnega zbora in pobudo za presojo ustavnosti poslovnika državnega zbora.

    Državni zbor je dobil dva od treh podpredsednikov.

    Izvoljena sta bila Danijel Krivec (SDS) in Franc Križan (Demokrati).

    Bodoča opozicija je obstruirala volitve vodstev delovnih teles državnega zbora.

    Pred včerajšnjim tajnim glasovanjem o obeh kandidatih za podpredsednika državnega zbora je Stevanović poslance prosil, naj glasovnic ne označujejo. »Večinoma so me upoštevali, le na dveh glasovnicah sta se malo hudomušno pojavili igrica tri v vrsto in peterokraka zvezda,« je po glasovanju povedal Stevanović.

    Po gladki izvolitvi je Krivec na vprašanje, kako blizu je sestava četrte vlade pod vodstvom njegovega strankarskega šefa Janeza Janše, odgovoril, da ni vedeževalec. »Verjetno blizu ali pa daleč, pustimo se presenetiti, stvari potekajo tam, kjer morajo, ne pred mediji ne pred javnostjo, in to je edino pravilno,« je povedal dolgoletni poslanec SDS.

    Koalicija je oblikovana, glasovanja to dokazujejo in potrjujejo, in prav je tako, samo treba je reči bobu bob, ne pa se skrivati in preigravati.

    Borut Sajovic

    Križan, ki je v ponedeljek po posvetih o mandatarju pri predsednici republike Nataši Pirc Musar dejal, da nadaljujejo pogovore z vsemi, ki jih bodo jemali kot resnega partnerja, včeraj ni dobil priložnosti komentirati koalicijska pogajanja. Pred mikrofone je stopil neizvoljeni predsednik stranke Anže Logar in navrgel, da se je prvak zmagovalke volitev Robert Golob z besedami, da se Gibanje Svoboda veseli dela v opoziciji, »samoizključil iz koalicijske enačbe«.

    Skrivalnice in obstrukcija

    V Gibanju Svoboda in SD so bili kritični do tega, da se ključna kadrovska vprašanja rešujejo, še preden je znano, kdo bo v koaliciji in kdo v opoziciji, obenem pa so opozorili na sprenevedanje strank desnice, ki ne priznajo, da imajo koalicijo že dogovorjeno.

    »Socialni demokrati se iskreno, pravzaprav v veliki zadregi sprašujemo, zakaj desne stranke že tedne zavajajo javnost z navedbami, da prihodnje koalicije še ne sestavljajo. Ne razumemo, zakaj je Janša po posvetovanjih s predsednico republike dejal, da v tem trenutku ne sestavlja vlade,« je dejal podpredsednik SD Luka Goršek.

    Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic pa je dodal, da je funkcija predsednika državnega zbora, ki jo je zasedel Stevanović, koalicijska funkcija: »Mi pa se še zmeraj sprenevedamo, varamo volivce, da koalicija ni oblikovana. Koalicija je oblikovana, glasovanja to dokazujejo in potrjujejo, in prav je tako, samo treba je reči bobu bob, ne pa se skrivati in preigravati.«

    Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović z novoizvoljenima podpredsednikoma Danijelom Krivcem in Francem Križanom. FOTO: Matej Družnik
    Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović z novoizvoljenima podpredsednikoma Danijelom Krivcem in Francem Križanom. FOTO: Matej Družnik

    Na dnevnem redu izredne seje državnega zbora je bilo tudi glasovanje o predlogu odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles državnega zbora. Z veliko večino so bili ustanovljeni odbor za zadeve EU, odbor za zunanjo politiko in skupni odbor. Stranke leve sredine so izrazile nasprotovanje razdelitvi predsedniških in podpredsedniških mest v teh delovnih telesih, ker da ta ne upošteva izidov volitev. Ob obstrukciji bodočih strank opozicije so stranke desnice z 49 poslanskimi glasovi za predsednico odbora za zadeve EU izvolile poslanko Ivo Dimic (NSi), odbor za zunanjo politiko bo vodil Franc Breznik (SDS), začasnemu skupnemu odboru pa bo predsedoval Zvonko Černač (SDS).

    Sorodni članki

    Več iz teme

    SDSdržavni zborGibanje SvobodaJanez JanšakoalicijavolitveglasovanjeZoran Stevanović

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo