SDS: Šarec naj se opraviči, sicer sledi tožba

Čene bo nemudoma preklical besede, izrečene v informativnem programu TVS na zadnji dan letošnjega januarja, »bomo primorani zoper vas sprožiti vse potrebne postopke za odvrnitev dodatne škode, ki bi morebiti nastala naši stranki«, piše v dopisu, ki ga je premier v odstopu prejel iz odvetniške pisarneDopis je objavil na Facebooku in ga označil za prijaznega. Prijaznega v navednicah. »Se opravičujem, če sem izrazil svoje mnenje, ki ni osamljeno,« je dopisal.Šarec je sicer 31. januarja v TV Dnevniku in Odmevih izjavil, da je »s tako stranko težko sodelovati«, ker pač izvaja metode, kakršne izvaja, se pravi, sovražni govor. »Potem se tudi financira iz Madžarske,« je dodal.»Takoj potem, ko je Šarec zrušil lastno vlado, je začel opletati z obtožbami nezakonitega ravnanja na račun stranke SDS,« so iz slednje zapisali na Twitterju in potrdili, da so mu poslali uradno zahtevo za preklic izjave. V nasprotnem primeru grozijo s tožbo in odškodnino.