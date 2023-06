SDS se napada na vlado loteva kot Prigožin na Putina

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o interpelaciji ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, ki jo je napovedala stranka SDS. Žerdin je pojasnil, da je bila pozicija Bešiča Loredana v koaliciji razmeroma šibka, a ob napovedi interpelacije je koalicija podprla ministra.

Janez Markeš je spomnil, da je v enem izmed prejšnjih podkastov dejal, da minister za zdravje pri opoziciji uživa imuniteto. »Očitno je ne več,« je priznal. Kljub temu da je do ministra za zdravje kritičen, pa Markeš meni, da interpelacija ni dovolj. Treba bi bilo namreč pripraviti oceno zdravstva, pokazati, kakšnim modelom bi moralo slediti in kaj so bile napake v preteklem letu, je strnil.

Komentatorja sta opozorila, da je SDS ob napovedi interpelacije ministru očitala privatizacijo zdravstva, čeprav je prav to cilj, za katerega si je prizadeval SDS. »Njihovi zdravstveni ministri so na široko odpirali vrata privatizaciji zdravstva. Napada na vlado se lotevajo tako, kot se je Prigožin lotil napada na Putina; brez jasnega koncepta in za korist od danes do jutri,« je sklenil Markeš. Moti ga, da se je politika zreducirala le še na grabljenje, da se ukvarjamo samo še s tem, kdo bo kaj privatiziral, ni pa več nobene javne razprave o političnih konceptih. »Izziv današnjega časa je, kako konceptualizirati današnji čas v jutrišnji dan,« je zatrdil.

»To, kar Bešič Loredan dela, je podoba kukavičjega jajca,« meni Markeš. »Izgubili smo eno leto, pol milijarde evrov je šlo v nič, privatizacijska slika se je poslabšala, javnozdravstvena slika se je poslabšala,« je naštel. Vprašanje je, kako ga bo premier Robert Golob še lahko obranil, razmišlja. Žerdin je opozoril, da je bil zdravstveni minister dolgo časa najbolj priljubljen politik v javnomnenjskih anketah, v zadnjem času pa mu je podpora ljudstva začela usihati. Šele ko mu je javni ugled splahnel, ga je opozicija začela rušiti.

Markešu se zdi hvalevredno, da se je opozicija le zbudila, vendar zahteva, naj dajo karte mizo in povedo, ali ministra rušijo, ker je privatiziral preveč, ali zato, ker je privatiziral premalo. Tisti, ki imajo vsaj malo zgodovinskega spomina, upravičeno dvomijo o njihovih namenih, je spomnil.