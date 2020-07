FOTO:SDS še naprej prva, SD tik za LMŠ

Ljubljana – Če bi bile volitve jutri, bi zmagala SDS pred LMŠ in SD, kaže tokratni barometer, ki ga je za Delo med 6. in 9. julijem izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana.Delež podpore SDS je z 18,5 odstotka približno enak kot prejšnji mesec (18,8 odstotka), za LMŠ bi tokrat glasovalo 12,5 odstotka volivcev, torej malenkost več kakor junija (11,8), rezultat SD pa se je z 11,7 odstotka izboljšal za skoraj dve odstotni točki (junija 9,9 odstotka), s čimer se je razlika med drugo- in tretjeuvrščeno stranko zmanjšala na manj kot odstotno točko.Trend rasti, ki ga SD dosega od konca maja, odkar stranko kot ...