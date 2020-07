SDS se predsedniškemu mestu ne bo odpovedala

Ljubljana – Na zadnji parlamentarni seji pred parlamentarnimi počitnicami, ki se začne v četrtek, bo ustanovljena še peta parlamentarna preiskovalna komisija v tem mandatu, ki se bo ukvarjala s politično odgovornostjo za stanje in nabavo zaščitne in medicinske opreme od 1. februarja, ko je vlado vodil še Marjan Šarec, pa do odreditve parlamentarne preiskave.Ustanovljena bo na predlog koalicijskih SDS, SMC, NSi in Desus, ki so s svojo zahtevo prehitele opozicijo in jo na koncu spisale tako, da bo, kot kaže, opozicija ostala brez svoje preiskovalne komisije. Prednost pri ustanovitvi ima namreč tista zahteva, ki je bila vložena ...