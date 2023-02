SDS si želi, da bi NSi dala podpise za interpelacijo celotne vlade

S poslanske skupine SDS so sporočili, da bodo prispevali svoje podpise za vložitev interpelacije proti ministrici za kulturo Asti Vrečko, ki so jo spisali v NSi, če bodo v NSi sočasno prispevali podpise vseh poslancev NSi za interpelacijo proti vladi.

Kot so zapisali, so to že sporočili tudi predsedniku NSI Mateju Toninu in generalnemu sekretarju NSi Robertu Ilcu.

Glede na to, da bi SDS sicer sama lahko vložila interpelacijo – po poslovniku jo lahko namreč vloži najmanj deset poslancev –, se zdi tokratno sporočilo kot ponovno merjenje moči med obema opozicijskima strankama, ki se je začelo z razdelitvijo predsedniških mest parlamentarnih delovnih teles in stopnjevalo z odločitvijo NSi, da ne bo več v vladi, ki bi jo vodil Janša.

Da se v SDS pripravljajo na interpelacijo zoper celotno vlado, je bilo razumeti tudi iz besed prvaka SDS Janeza Janše, ki je minuli teden na vprašanje o morebitni podpori interpelaciji ministrice za kulturo – NSi jo zgolj z osmimi poslanci sama ne more vložiti – dejal, da »bi bila interpelacija zoper ministrico upravičena, ali pa zadostna, ali pa dovolj močan odziv do časa, dokler je obstajal zgolj predlog ministrstva, ne pa tudi sklep vlade«.

V NSi zaenkrat za komentar še niso bili dosegljivi.