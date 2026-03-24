    Janša: Nedeljskega glasovanja ne bomo izpodbijali, bomo pa predčasno glasovanje

    Prvak SDS je dejal, da je v skupnem interesu, da se dvomijo odpravijo. Relevantnih rezultatov tokratnih volitev tako v Sloveniji po njegovem še nimamo.
    Janez Janša je volivce prejšnji teden pozival, naj se predčasnega glasovanja ne udeležijo, saj naj bi bilo 24 volišč nezakonitih, posledično pa tudi glasovanje na njih neveljavno. FOTO: Borut Živulović/Reuters
    Janez Janša je volivce prejšnji teden pozival, naj se predčasnega glasovanja ne udeležijo, saj naj bi bilo 24 volišč nezakonitih, posledično pa tudi glasovanje na njih neveljavno. FOTO: Borut Živulović/Reuters
    R. I., STA
    24. 3. 2026 | 11:55
    24. 3. 2026 | 12:46
    Že kampanja pred nedeljskim glasovanjem o novi sestavi državnega zbora je napovedovala razklanost med volivci in strankami, Janez Janša, prvak SDS, pa je že minuli teden govoril o morebitnem izpodbijanju rezultatov volitev, na katerih je zdaj največ glasov dobila stranka Gibanje Svoboda, in sicer zaradi domnevnih nepravilnosti v zvezi s predčasnim glasovanjem.

    »To, kar bom govoril, so dokazljiva dejstva,« je uvodoma na tiskovni konferenci o sklepih in domnevnih nepravilnostih na volitvah povedal Janša, ki je dodal, da toliko nepravilnosti, kot pori tokratnih volitvah, ni bilo še nikoli. »Nepravilnosti, ki jih javljajo so: neažurirani volilni imeniki, pozive na volitve so dobili tisti, ki so mrtvi že leta; številni volilni odbori so dobili nezadostno število glasovnic, predvsem na podeželju, npr. Iz Šentjošta, na kar so opozorili na omrežjih. Ponekod so na glasovnice čakali pol ure, eno uro, ponekod so ljudje v tem času šli domov, s čimer je bila kršena volilna pravica.«

    Po besedah Janše iz tujine javljajo, da državljani RS niso dobili glasovnic, ki so jih doslej sicer dobili, nekateri so jih dobili šele zdaj, npr. danes, ob tem je omenil Argentino. Prav tako je dejal, da iz Bruslja javljajo, da so nekateri dobili dve glasovnici. Glede glasovanja po pošti, ki bi naj bile dostavljene do sobote, te niso bile dostavljene, je dejal. Ob tem pa je opozoril, da glasovnic ni bilo treba poslati priporočeno, kar pomeni, da je možnost za zlorabe še večja.

    »Videli smo odnašanje skrinjic z glasovnicami med glasovanjem. Spletna stran DVK se je v 21. stoletju, ob vsej tehnologiji sesuvala, prenehala delovati, ko je stran prišla nazaj, smo spremljali nenavadne digitalne pojave, št. glasov se je ponekod povečalo ali zmanjšalo, število tistih, ki so glasovali, pa je ostalo isto. Večkrat se je pojavljalo razvrščanje izvoljenih kandidatov pod imeni napačnih list, npr. naši kandidati na Svobodi. Umar to danes pregleduje, upam, da bodo to ustrezno pregledali,« je dejal. 

    Neoštevilčene glasovnice

    Janez Janša je v nastopu nanizal vrsto očitkov o domnevnih nepravilnostih v volilnem sistemu. Po njegovih besedah so bile »volilne prevare dolgo obvladane z levo opcijo«, ob tem pa je opozoril na več konkretnih praks. Izpostavil je, da je »vse oštevilčeno, glasovnice pa ne«, kar naj bi po njegovem omogočalo zlorabe in odpira vprašanje sledljivosti glasovanja.

    Omenil je tudi vpliv javnomnenjskih raziskav – »manipulacije z anketami« – ter opozoril na postopno ukinjanje volišč na podeželju: od osamosvojitve naj bi jih ukinili več kot 1100, kar po njegovem otežuje glasovanje tam, kjer volivci praviloma ne podpirajo leve politike.

    Kritičen je bil do združevanja volišč v mestih, zlasti v Ljubljani (primer Stožic), kjer naj bi imeli volivci iz oddaljenih krajev slabši dostop kot mestni. Poudaril je, da so si prizadevali za ponovno vzpostavitev volišč na prizadetih območjih, vendar »povsod niso uspeli«. Med »klasične prevare« je uvrstil glasovanje po pošti, ki je po njegovem »netransparentno« in temelji predvsem na zaupanju, podobne pomisleke pa je izrazil tudi glede glasovanja iz tujine, kjer naj vsi volivci ne bi prejeli glasovnic.

    Izpostavil je še institucionalni vidik: volilne komisije vodijo sodniki, tudi na ravni DVK, kar po njegovem odpira vprašanja nepristranskosti. Pritožbeni postopki so po njegovi oceni »kaotični« in razpršeni med različne organe, kar otežuje učinkovito uveljavljanje pravnega varstva.

    Posebej je opozoril na domnevno nezakonitost nekaterih predčasnih volišč, saj zakon določa, da morajo biti znotraj volilnih okrajev. Ob tem je dodal, da takšnih primerov ponekod (npr. v Mariboru) ni bilo, »v Ljubljani pa se to ne da«.

    Janša: Odstotki na predčasnem glasovanju so sporni

    Kakšen je bil rezultat predčasnih volitvah? SDS je dobil le 15 odstotkov, Svoboda pa 47 odstotkov. »Jaz temu ne verjamem, ker ko pogledamo podatke po posamičnih volilnih okrajih, res je, da tja sicer v osnovi bolj hodijo levi volivci, res je, da smo rekli, da so nekatera volišča nezakonita, je to precej nenavadno. Ta del volilnega rezultata je sporen, zato ne bi smel biti upoštevan ob končnih rezultatih. Da bi bila pa takšna razlika na predčasnem glasovanju? To jaz ne verjamem«.

    Pravne poti so poskušali izbijati že pred tem, ker na to opozarjajo dolgo časa, nikoli niso bili slišani. »Uporabili bomo vse pravne poti, ob tem pa smo presenečeni nad nervozo vladnih strank. Mislim, da je v skupnem interesu, da se dvomijo odpravijo. Relevantnih rezultatov tokratnih volitev tako v Sloveniji še nimamo«. Celotnega rezultata volitev ne bodo izpodbijali, velikih odstopanj glede volilnih okrajev ni, velikansko odstopanje pa je pri predčasnem glasovanju, to bomo izpodbijali. 

    Dejal je, da so bile te volitve tudi glasovanje proti korupciji, ampak je po njegovem kar povedno. Obregnil se je tudi ob višanje cen goriva, kar je sam po njegovih besedah napovedal že na volilnih soočenjih. 

    Zakaj SDS meni, da so bila volišča nezakonita?

    V SDS so pred konferenco dejal, da naj bi se z združevanjem več volilnih okrajev na enem posebnem volišču ter z določitvijo volišč zunaj območja posameznih okrajnih volilnih komisij spremenil zakonsko predviden način izvrševanja volilne pravice. Po njihovih navedbah naj bi bilo tako 24 volišč za predčasno glasovanje, ki je potekalo v torek, sredo in četrtek, nezakonitih.

    Zato predlagajo, da se za ta volišča ugotovi nezakonitost, nato pa določi nova volišča znotraj posameznih okrajev in na njih opravi ponovno glasovanje. Prav tako predlagajo preverbo razlogov za določitev teh volišč ter pregled zapisnikov in načina hranjenja volilnih skrinjic.

    SDS je na državno volilno komisijo  naslovila ugovor že pred predčasnim glasovanjem, vendar je ta presodila, da ga ni mogoče obravnavati kot ugovor po zakonu o volitvah v državni zbor, ki ureja varstvo volilne pravice. Takšen ugovor je mogoče vložiti šele v treh dneh po dnevu glasovanja pri volilni komisiji volilne enote.

    Predsednik DVK Peter Golob je kasneje pojasnil, da sprememba določitve volišč za predčasno glasovanje v tej fazi ni več mogoča. Janez Janša pa je volivce prejšnji teden pozival, naj se predčasnega glasovanja ne udeležijo, saj naj bi bilo 24 volišč nezakonitih, posledično pa tudi glasovanje na njih neveljavno.

    Kaj pa bo v resnici pomenilo, če bo SDS izpodbijala predčasno glasovanje?

    Predsednica republike Nataša Pirc Musar mora po ustavi sklicati prvo sejo novega državnega zbora najpozneje 20 dni po njegovi izvolitvi, torej do 11. aprila.  V predsedničinem uradu so pojasnili, da morebitno ponovno štetje glasov ne bi vplivalo na roke za glasovanje o mandatarju, saj je bilo to v preteklosti že večkrat izvedeno. Bolj zapletena pa bi bila morebitna pritožba na vrhovno sodišče glede zakonitosti predčasnega glasovanja.

    Kot so še navedli v uradu predsednice republike, takšnega primera v Sloveniji doslej še ni bilo, zato o nadaljnjih postopkih za zdaj ne morejo govoriti, dokler ti ne bodo uradno sproženi. 

    Kdaj bi lahko bile razpisane nove volitve?

    Če pritožb ne bo, predsednica republike po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin državnemu zboru predlaga kandidata za predsednika vlade.

    Predsednika vlade voli državni zbor z večino glasov vseh poslancev, če ustava ne določa drugače. Glasovanje je tajno.

    Če kandidat ne dobi potrebne večine, lahko predsednica republike po ponovnih posvetovanjih v 14 dneh predlaga novega ali istega kandidata. Kandidate lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Če je predlogov več, se o njih glasuje posamično – najprej o kandidatu predsednice republike, nato o drugih po vrstnem redu vložitve.

    Če ni izvoljen noben kandidat, predsednica republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve, razen če državni zbor v 48 urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev ne sklene ponoviti glasovanja. V tem primeru za izvolitev zadostuje večina opredeljenih glasov navzočih poslancev.

    Če tudi v ponovljenem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, predsednica republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve.

