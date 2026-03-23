    Slovenija

    SDS v Novem mestu osvojila več glasov, a manj mandatov, kako so volili drugje?

    Razpršenost glasov in dvoboji največjih strank po slovenskih volilnih enotah.
    Vsaka volilna enota ima svojo specifično dinamiko. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Pija Kapitanovič
    23. 3. 2026 | 00:39
    Tudi analiza volilnih rezultatov po posameznih volilnih enotah, kakopak, kaže polarizirano Slovenijo. V nekaterih urbanih območjih, kot sta Ljubljana Center in Bežigrad, prevladuje levosredinski pol, pri čemer Gibanje Svoboda sicer ohranja vodilno vlogo, a so glasovi razpršeni med več strank V manjših mestih in bolj konservativnih regijah, kot so Celje, Ptuj in Kranj, se kaže moč desnosredinskega pola.

    SDS in Svoboda v Kranju skoraj izenačena

    V volilni enoti Kranj se je pokazala izrazito izenačena tekma med največjima političnima blokoma. SDS je z 27,72 odstotka (41.465 glasov) sicer zmagala, vendar z zelo majhno prednostjo pred Gibanjem Svoboda, ki je prejelo 26,09 odstotka (39.020 glasov). Obe stranki imata po tri mandate. Lista NSi, SLS in Fokus je z 11,18 odstotka osvojila dva mandata, kar kaže na stabilno jedro volivcev v tej volilni enoti. Resni.ca (7,05 odstotka) in Demokrati (6,64 odstotka) sta uspeli vsaka z enim mandatom, SD je tukaj ostala brez mandata.

    V Postojni prevlada leve politike

    V drugi volilni enoti Postojna je slika bistveno bolj enostranska kot denimo v Kranju. Gibanje Svoboda je s 34,73 odstotka (47.764 glasov) prepričljivo zmagalo in si zagotovilo štiri mandate.

    SDS je z 22,55 odstotka (31.008 glasov) sicer ostala druga najmočnejša sila, vendar z opaznim zaostankom za zmagovalcem. Kljub temu je prav tako osvojila štiri mandate.

    Preostanek političnega prostora je razdrobljen med: Lista NSi, SLS in Fokus je z 9,15 odstotka osvojila en mandat in ohranila prisotnost na sredinsko-desnem delu, na levem delu političnega spektra sta dodatna mandata pobrali SD (7,37 odstotka) ter lista Levica in Vesna (5,97 odstotka).

    Ljubljana je sicer leva, a zelo razdrobljena

    Volilna enota Ljubljana Center potrjuje značilnosti urbanega volilnega okolja: izrazito pluralnost in nekoliko močnejši levosredinski pol, vendar brez popolne dominacije ene same stranke.

    Gibanje Svoboda je z 29,11 odstotka (46.052 glasov) zmagalo in osvojilo štiri mandate, a je njegova prednost precej manj izrazita kot v nekaterih drugih enotah. SDS s 23,61 odstotka (37.345 glasov) ostaja močan izzivalec s tremi mandati, kar kaže, da tudi v prestolnici desnosredinski pol ohranja pomembno oporo.

    Posebnost Ljubljane Center je razpršenost glasov na levem delu političnega prostora. Lista Levica in Vesna je z 9,53 odstotka osvojila mandat, prav tako SD s 6,21 odstotka, kar pomeni, da se levosredinski glasovi delijo med več akterjev. Kljub temu ta blok skupaj ohranja jasno večino.

    Na sredinsko-desnem delu je lista NSi, SLS in Fokus z 8,74 odstotka osvojila en mandat, medtem ko so Demokrati s 7,32 odstotka prav tako prišli do poslanskega mesta.

    Gibanje Svoboda je v volilni enoti Ljubljana Bežigrad prejelo 28,93 odstotka (42.051 glasov), SDS pa je prejela 26,14 odstotka (38.005 glasov), kar pomeni štiri mandate za Svobodo in tri za SDS.

    Za vodilnima strankama se glasovi precej razpršijo. Lista NSi, SLS in Fokus je z 8,71 odstotka osvojila en mandat in ostaja stabilen akter na sredinsko-desnem polu. Na levem delu političnega prostora je lista Levica in Vesna z 6,84 odstotka prav tako prišla do enega mandata.

    Demokrati so z 6,77 odstotka prav tako osvojili mandat, Resni.ca s 5,33 odstotka sicer presega prag relevantnosti, vendar v tej enoti ostaja brez mandata. S tem noben blok nima izrazite prednosti, vendar rahla premoč levosredinskega pola, predvsem zaradi zmage Svobode in dodatnega mandata Levice in Vesne,  vendarle utrjuje nagnjenost enote v levo.

    Celje: Bolj desno usmerjeno

    SDS je s 31,31 odstotka (46.577 glasov) v volilni enoti Celje prepričljivo zmagala in osvojila štiri mandate, s čimer potrjuje stabilno in široko volilno bazo v tej regiji. Gibanje Svoboda je z 26,35 odstotka (39.202 glasov) sicer ostalo drugi najmočnejši akter, a z opaznim zaostankom, kar se odraža tudi v enem mandatu manj.

    Na sredinsko-desnem delu političnega prostora lista NSi, SLS in Fokus z 10,40 odstotka ohranja stabilno podporo in en mandat, kar skupaj s SDS utrjuje relativno močan desni blok v tej enoti.

    Levosredinski prostor je bolj razpršen. SD je s 7,61 odstotka osvojila en mandat, vendar brez večjega preboja, medtem ko Gibanje Svoboda ostaja njegov glavni nosilec. Demokrati (6,82 odstotka) in Resni.ca (5,15 odstotka) sta prav tako prišli do po enega mandata, kar dodatno fragmentira politični prostor in zmanjšuje koncentracijo glasov pri večjih akterjih.

    V Novem mestu je SDS osvojila več glasov, a manj mandatov

    Volilna enota Novo mesto ponuja enega bolj zanimivih paradoksov teh volitev: SDS je sicer zmagala v glasovih, vendar je največ mandatov osvojilo Gibanje Svoboda.

    Kako se delijo sedeži, kam gredo glasovi strank, ki ne presežejo praga?

    SDS je prejela 29,46 odstotka (43.852 glasov) in bila najmočnejša lista po podpori volivcev, vendar je zaradi razporeditve glasov po okrajih ostala pri štirih mandatih. Gibanje Svoboda je z nekoliko nižjim deležem, 27,72 odstotka (41.265 glasov), osvojilo kar pet mandatov, kar kaže na večjo učinkovitost pri teritorialni porazdelitvi podpore.

    Preostale stranke niso tukaj dosegle skoraj nič. Lista NSi, SLS in Fokus je z 10,27 odstotka osvojila en mandat, na levem polu je SD z 8,14 odstotka prav tako prišla do enega mandata, medtem ko druge leve opcije niso uspele prebiti praga za poslanski sedež. Demokrati (6,14 odstotka), Resni.ca (4,76 odstotka) in lista Levica in Vesna (3,95 odstotka) so ostali brez mandatov.

    Maribor je neodločen

    V Mariboru je SDS z 30,82 odstotka (42.329 glasov) sicer zmagala, vendar z dokaj majhno prednostjo pred Gibanjem Svoboda, ki je prejelo 28,34 odstotka (38.919 glasov). Obe stranki sta osvojili po tri mandate.

    V nasprptju z Novim mestom je v Mariboru kar petim drugim listam uspelo osvojiti po en mandat: NSi, SLS in Fokus (7,10 odstotka), Demokrati (7,03 odstotka), SD (6,80 odstotka), RESNI.CA (5,88 odstotka) ter Levica in Vesna (4,65 odstotka).

    Skupna slika Maribora je torej politično zelo odprta: močan dvoboj na vrhu, a brez jasnega zmagovalca, ter izjemno razdrobljeno ozadje, ki otežuje enostavne blokovske delitve in poudarja pomen koalicijskega povezovanja.

    Ptuj najbolj izrazito desen

    SDS je s 32,73 odstotka (44.312 glasov) prepričljivo zmagala in osvojila štiri mandate, Gibanje Svoboda je z 27,80 odstotka (37.630 glasov) ostalo drugi najmočnejši akter s tremi mandati.

    Na desnosredinskem delu političnega prostora dodatno težo prispeva lista NSi, SLS in Fokus, ki je z 8,64 odstotka osvojila en mandat. Skupaj s SDS to utrjuje relativno močan desni blok v enoti.

    Demokrati (7,18 odstotka), Resni.ca (6,63 odstotka) in SD (6,35 odstotka) so vsaka osvojili po en mandat. Lista Levica in Vesna s 3,08 odstotka ni uspela osvojiti mandata, kar kaže na omejen doseg bolj izrazito leve politike v tej regiji.

