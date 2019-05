SDS v pripravo interpelacije proti Erjavcu

Šarec o napovedi SDS: »Pričakovano«

Premier Marjan Šarec je po poročanju STA napovedano interpelacijo proti ministru za obrambo Karlu Erjavcu označil za pričakovano. »Oni so mojstri tega, tako da verjamem, da nas ne bodo razočarali,« je dejal v izjavi za medije ob robu seje sveta za konkurenčnost na ministrstvu za gospodarstvo in dodal, da do petka pričakuje ministrova pojasnila in »iz tega bo razvidno, kaj je na stvari in kaj ni«.

Vsebino interpelacije proti ministrunaj bi v SDS predstavili še v tem tednu, pričakovati pa je, da se bodo očitki nanašali na domnevno zlorabo vojaške obveščevalne službe (OVS) za razrešitev poveljnika poveljstva sil Slovenske vojskeErjavec je včeraj napovedal, da bo najkasneje do jutri predsedniku vladeposredoval poročilo, ki ga od njega pričakuje do petka.Knovs je namreč ugotovil, da je Erjavec na podlagi govoric, da je Miha Škerbinc neprimerno govoril o načelnici generalštabaoziroma njenem zdravstvenem stanju, naročil obveščevalno dejavnost. OVS je zaslišal 25 vojakov, za kar pa po mnenju Knovsa ni imel zakonske podlage. »Pojasnili bomo, da so bili vsi postopki izvedeni v skladu z zakonom, tako razrešitev poveljnika poveljstva sil kot tudi aktivnosti OVS,« je za Delo dejal Erjavec. Poročilo, ki ga je zahteval premier Marjan Šarec, bo posredoval tudi vrhovnemu poveljniku vojaških sil Borutu Pahorju in predsedniku odbora za obrambo Samu Bevku. Pri tem pravi, da si »nekateri v opoziciji želijo spolitizirati razrešitev brigadirja Škerbinca«.Erjavec trdi, da je bila zamenjava zakonita, sledila pa da je predlogu načelnice generalštaba, ki je izgubila zaupanje v Škerbinca tako zaradi incidenta z nočnim streljanjem z najtežjimi kalibri na vadišču na Počku, za kar ni vedelo niti obrambno ministrstvo niti načelnica Ermenčeva, kot tudi zaradi domnevnega obrekovanja. Nasprotno pa meni Sindikat vojakov Slovenije. Kot je za Delo že konec prejšnjega meseca napovedal njegov predsednik, so včeraj v sindikatu zahtevali sklic izredne seje parlamentarnega odbora za obrambo in pozvali poslance, naj predlagajo interpelacijo ministra.