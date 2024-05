SDS z zahtevo seje za odpravo pomanjkljivosti zakona o dolgotrajni oskrbi

Poslanska skupina SDS je danes vložila zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog sklepa s pozivom vladi za takojšnjo odpravo pomanjkljivosti zakona o dolgotrajni oskrbi. V SDS bi vladi predlagali, da zakon dopolni, odpravi nepotreben obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo ter zagotovi izvajanje že uzakonjenih pravic.

Poslanska skupina SDS predlaga, da se na izredni seji DZ sprejme sklep, da vlada državnemu zboru v sprejem pošlje spremembe in dopolnitve zakona o dolgotrajni oskrbi najkasneje do 30. junija, so sporočili iz SDS.

Ob tem so spomnili, da je vlada Janeza Janše v času epidemije covida-19 pripravila predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, s katerim bi vsem državljanom, ki zaradi bolezni, starosti, poškodb ali invalidnosti ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase, zagotovili pogoje za dostopno, kakovostno, varno in celovito obravnavo in oskrbo. Koalicija strank Gibanja Svobode, SD in Levice pa je kmalu po prisegi vlade Roberta Goloba napovedala spremembo že veljavnega zakona o dolgotrajni oskrbi.

»Namesto da bi nadaljevala priprave na vzpostavitev sistema s 1. 1. 2023, je v javnosti začela širiti informacije, da je zakon neizvedljiv,« so navedli. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pred poletjem 2022 pripravilo novelo zakona, s katero so uveljavitev posameznih pravic v okviru dolgotrajne oskrbe zamaknili za leto dni.

Po navedbah SDS vlada ni sledila volji volivcev na referendumu in ni pripravila vsega za uveljavitev zakona z enoletnim zamikom, pač pa je pripravila in na dopisni seji potrdila besedilo novega zakona, ki so ga 21. julija lani koalicijski poslanci sprejeli. Z novim zakonom pa se je uveljavitev vseh pravic, razen ene, zamaknila za bistveno več kot za leto dni, državljani pa so z njim dobili nove birokratske ovire in nov obvezni prispevek oziroma davek za dolgotrajno oskrbo ter obveznost doplačila storitev, so zapisali v SDS.

»Glede na vse navedeno je več kot očitno, da vlada, niti ministrstvo za solidarno prihodnost nista sposobna zagotoviti nemotenega izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi in zagotavljati upravičencem pravic, ki iz njega izhajajo,« so prepričani v največji opozicijski stranki.