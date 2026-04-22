Svoboda se je umaknila, SDS vložila spremembe zakona o vladi

SDS je v DZ po skrajšanem postopku vložila svoj predlog sprememb zakona o vladi po tistem, ko je Svoboda umaknila svoj predlog zakona. Z njim predlagajo, da se število ministrstev z 19 zmanjša na 14. Pod spremembe zakona so podpisani le poslanci SDS.

SDS tako predlaga ministrstvo za finance, ministrstvo za zdravje, ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za kmetijstvo, ministrstvo za kulturo, ministrstvo za obrambo in ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Poslanska skupina Gibanja Svoboda umika predlog sprememb zakona o vladi, ki bi ga moral danes na prvi seji obravnavati parlamentarni skupni odbor. Kot so sporočili iz Svobode, ne bodo ovirali oblikovanja nove vlade, kot si jo je zamislila nastajajoča koalicija.

Ministrstvu za okolje bi znova pripojili tudi prostor, ministrstvu za notranje zadeve bi pripojili javno upravo, ministrstvu za infrastrukturo pa energetiko. V enem ministrstvu bi združili lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Tudi področje izobraževanja bi iz dveh znova združili v eno ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za solidarno prihodnost bi preoblikovali v dve ministrstvi – ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ter ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Ob tem ohranjajo tudi ministra brez resorja za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu. Glede na predlog se ukinja ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Zmanjšana organizacijska struktura ministrstev bo po navedbah SDS prinesla pozitivne posledice za zagotavljanje večje učinkovitosti in racionalizacije dela državne uprave – zmanjšanje njenih stroškov in povečanje njene učinkovitosti.

Spremembe zakona o vladi, ki so jih na dan ustanovne seje DZ vložili v Svobodi in so predvidevale 16 ministrstev, bi moral danes obravnavati skupni odbor DZ. SDS je namreč podala zahtevo, da predlog obravnavajo na izredni seji DZ v petek. Tik pred sejo odbora pa so predlog sprememb zakona v Svobodi umaknili, saj da ne bodo ovirali oblikovanja nove vlade, kot si jo je zamislila nastajajoča koalicija. Kmalu zatem so svoj predlog sprememb zakona o vladi v DZ vložili v SDS.