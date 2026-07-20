SDS že kroji županske tekme po vsej državi

Najpomembnejša z vidika nacionalnega političnega dogajanja, predvsem pa posledic za levosredinski pol, bo županska tekma v glavnem mestu. Dolgoletni župan Zoran Janković se bo jeseni spoprijel z močno konkurenco na levem polu. Preverili smo, kdo vse bo na županskih volitvah čez slabe štiri mesece nastopil na Obali, v Kranju, Celju, Mariboru in na Ptuju. Na kandidacijske postopke marsikje po državi že precej vpliva največja vladna stranka SDS. Stranka SDS ni bila relativna zmagovalka letošnjih marčevskih parlamentarnih volitev, ji je pa uspelo sestaviti vlado. Prvič po letu 2006 se na lokalne volitve odpravlja v položaju, ko vodi vlado. Prav zato so na njih njene politične ambicije še višje kot običajno. Notranji minister Franci Matoz obvladuje tudi istrske občine. Član SDS Bojan Šrot bo ...