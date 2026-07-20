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    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    SDS že kroji županske tekme po vsej državi

    Podrobneje smo preverili, kdo vse so kandidati za županske stolčke na Obali in v nekaterih slovenskih mestnih občinah.
    Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 15. novembra. FOTO: Tadej Regent
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    Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 15. novembra. FOTO: Tadej Regent
    B. Š., Pi. K., Š. K., U. E.
    20. 7. 2026 | 05:00
    12:29
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Najpomembnejša z vidika nacionalnega političnega dogajanja, predvsem pa posledic za levosredinski pol, bo županska tekma v glavnem mestu. Dolgoletni župan Zoran Janković se bo jeseni spoprijel z močno konkurenco na levem polu. Preverili smo, kdo vse bo na županskih volitvah čez slabe štiri mesece nastopil na Obali, v Kranju, Celju, Mariboru in na Ptuju. Na kandidacijske postopke marsikje po državi že precej vpliva največja vladna stranka SDS. Stranka SDS ni bila relativna zmagovalka letošnjih marčevskih parlamentarnih volitev, ji je pa uspelo sestaviti vlado. Prvič po letu 2006 se na lokalne volitve odpravlja v položaju, ko vodi vlado. Prav zato so na njih njene politične ambicije še višje kot običajno. Notranji minister Franci Matoz obvladuje tudi istrske občine. Član SDS Bojan Šrot bo ...
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