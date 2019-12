FOTO:SDS znova prevzela vodstvo

Ljubljana – Največja parlamentarna stranka SDS je leto 2019 začela kot vodilna na barometru in na istem položaju ga tudi končuje. Tako kot novembra sta z LMŠ tako rekoč izenačeni, le da sta tokrat zamenjali vrstni red in je ta mesec SDS za 0,2 odstotne točke v prednosti.Obe vodilni stranki v kombinirani telefonski in spletni anketi, ki jo je Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana izvedel med 26. novembrom in 5. decembrom na reprezentativnem vzorcu 732 polnoletnih prebivalcev Slovenije, sta v primerjavi z mesecem prej pridobili, a SDS nekaj več kot LMŠ. Rezultat največje opozicijske stranke se je izboljšal za 1,1 ...