Se bo danes »teflonski« Karl Erjavec poslovil?

Neodvisni nadzor in dva kroga volitev

Nemški inštruktorji - in pod njimi slovenski - so urili pešmerge v vojaški teorili prakse. FOTO: Jessica Hurst / U.s. Army

Obmetavanja obeh strani

Kakšen bo zares rezultat odločanja, z gotovostjo seveda ni mogoče napovedati. Če držijo neuradne ocene o tem, kako bodo na tajnih volitvah glasovali delegati, bo izzid resnično tesen, a iz spopada znaj bi kot zmagovalec izšelNa kongresu bo namreč odločalo 238 delegatov, od tega naj bi jih bilo po ocenah Erjavčevega kroga okoli 130 naklonjenih dosedanjemu predsedniku, ki krmila Desusa iz svojih rok ni izpustil zadnjih petnajst let. Le še prvak SNS(stranko vodi od leta 1991) in prvak SDS(na čelu stranke je od leta 1993) sta v slovenski politiki takšna dolgoprogaša.»Želimo si, da bi kongres potekal v demokratičnem duhu, brez podtikanj in da se bo dosledno spoštovalo statut ter da ne bi bilo nobenega dvoma v volilni izzid«. Takšni so komentarji iz tabora pristašev Pivčeve, kjer prav tako upajo na zmago.Po kongresu Desusa je sicer pričakovati tudi vrh koalicije, na katerem se bodo strankarski prvaki pogovorili, kako naprej.Oba favorita torej upata na zmago. Da ne bi bilo dvoma o rezultatu volitev, bodo po napovedih kroga Pivčeve skušali doseči navzočnost notarja ali zagotoviti kakšno drugo obliko neodvisnega nadzora.Ob odločanju o dnevnem redu pa naj bi skušali doseči tudi, da bosta kroga glasovanja dva, saj bi radi možnost zmage dolgoletnega predsednika stranke zmanjšali na minimum. Z drugim krogom volitev bi lahko glavni Erjavčevi izzivalki Aleksandri Pivec zagotovili del glasov, ki jih bo v prvem krogu dobil tretji kandidat za novega predsednika DesusaKarl Erjavec, ki se je v svoji dolgoletni politični karieri uspešno ubranil marsikatere afere, od arbitražnega fiaska s prisluhi nedovoljenih pogovorov med nekdanjo vodjo arbitražne ekipe Simono Drenik in slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem, ovadbe zaradi Patrie, uspešno je prestal dve interpelaciji, je napovedal, da se bo po soboti odkrito pogovoril s predsednikom vlade. Pogovor napoveduje tudi Marjan Šarec. Zdi se, da sta se v minulih dneh Erjavcu zamajala kar dva stolčka hkrati.V koalicijskih krogih je slišati, da se minister za obrambo boji svoje morebitne tretje interpelacije, čeprav se po drugi strani tudi marsikdo sprašuje, kakšen račun za kritike, ki jih je bil iz premierovih ust deležen pred volilnim kongresom stranke, predvsem zaradi umika šestih vojakov iz iraškega Erbila, bo izstavil Šarčevi koaliciji. Spet drugi ocenjujejo, da si razen pikrih pripomb, ker pač nima alternative, v primeru zmage in obstanka na obeh funkcijah, dejansko ne more privoščiti.Šarec, ki vsaj uradno ni želel komentirati predkongresnega vrenja Desusa ter poudarjal, da je v svojih kritikah na račun Erjavca ocenjeval le delo na posameznih resorjih, napoveduje tudi pogovor s Pivčevo, ki se ne more otresti očitkov na račun svojih postranskih zaslužkov. Funkcijo kmetijske ministrice pa po njegovih besedah opravlja dobro.Aleksandra Pivec, članica stranke od leta 2017, se je odzvala na očitke prvaka Desusa in zatrdila, da ne misli ugrabiti stranke pač pa bi jo rada ohranila, ji dala novo energijo, da zraste in (p)ostane pomembne igralec v slovenskem političnem prostoru.»Če bi odločalo članstvo, Erjavec ne bi bil več predsednik, a odločajo delegati in pri izbirih nekaterih, je bila kuhinja,« naj je dejal eden od kritikov dosedanjega predsednika. Nekateri lokalni odbori, na primer piranski, napovedujejo celo samorazpustitev, če sprememb na vrhu stranke ne bo. Slišati je tudi, da je stranka zaradi nestrinjanja z Erjavčevim načinom vodenja v zadnjih letih izgubila veliko članov. Če bo sprememba na vrhu, naj bi se bili številni pripravljeni reaktivirati. Osip med čnastvom naj bi bil ogromen, nekateri vodje lokalnih odborov celo trdijo, da so nekateri člani napovedali, da bodo članarino stranki plačali šele, ko bodo videli kdo bo predsednik.