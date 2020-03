Se bo dostava zelenjave iz Italije v ponedeljek povsem ustavila?

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Po včerajšnji razglasitvi epidemije novega koronavirusa v Sloveniji so ljudje začeli pospešeno prazniti police trgovin, ki jih trgovci ne morejo pravočasno sproti napolniti. Pristojni sicer mirijo, da je osnovnih živil dovolj, a bi se utegnil dotok sadja in zelenjave iz Italije, od koder uvozimo od 35 do 40 odstotkov teh pridelkov, v ponedeljek povsem ustaviti.Razmere se spreminjajo iz ure v uro. Trenutno je italijanska meja zaprta, v Slovenijo od včeraj zvečer spuščajo le tovornjake, ki imajo blago za naš trg, in tiste s slovenskimi registrskimi tablicami, je povedal predstojnik sekcije za promet pri Obrtni zbornici Slovenije. Neuradno pa smo izvedeli, da naj bi v ponedeljek uvedli prepoved vstopa v našo državo vsem tovornjakom iz Italije.Ker Slovenija v tem obdobju leta tako rekoč ne pridela nobenih tržno pomembnih količin zelenjave, velik delež te, pri radiču in solatah tudi 90-odstoten in več, prihaja iz Italije in Španije, pri čemer mora v primeru zadnje prav tako prečkati Italijo.Hrvaška je medtem povsem ustavila ves promet iz Italije. Tovornjaki na meji s njo čakajo v dolgih kolonah, Slovenija v zvezi s tem še čaka na pojasnila Hrvaške, poroča STA. Promet za vsa vozila, ki prihajajo iz Italije, je prepovedala tudi Madžarska.V trgovskih verigah Mercator in Hofer so nam še včeraj zagotavljali, da je dobava s sadjem in zelenjavo iz Italije nemotena.Pri veletrgovcu, ki dnevno v Slovenijo dobavljajo sadje in zelenjavo iz veletržnic v Padovi in Milanu, so povedali, da težav za zdaj še ni, ne vedo pa, kako bo v ponedeljek. Direktor podjetja Frutis, ki med drugim uvaža sadje in zelenjavo iz Italije, je dejal, da vstop tovornjakov z njihovim blagom v Slovenijo trenutno ovira le dolgo čakanje na meji, drugače pa je za tovornjake s sadjem in zelenjavo, namenjenim v Hrvaško in Bosno, ki jih na meji zavračajo. Prav tako iz prometa izločajo tovornjake z blagom iz Italije na hrvaško-bosanski meji.