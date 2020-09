Se bo država zaradi peticije kaj bolj podvizala?

Z ministrom je beseda o domu tekla že poleti

Dom starejših Hrastnik: kdaj bodo Hrastničani dobili ustrezen objekt? Foto: Uroš Hočevar/Delo

Dom za starejše v Hrastniku je bil nekoč namenjen mladini. Foto: Dejan Javornik

Hrastnik – Na več kot 60 lokacijah v Hrastniku te dni zbirajo podpise v podporo peticiji za izgradnjo novega doma starejših občanov., prvopodpisani pod peticijo, računa, da bo lahko že oktobra pred državnim zborom v imenu več tisoč občanov odločevalce pozval, da čim prej sprejmejo odločitev o novogradnji.Spomnimo, da je minister za zdravjeza obstoječi dom starejših v Hrastniku že poleti, ko je Hrastnik postal žarišče okužb s covidom, dejal, da je bil zaradi kadrovske stiske neustrezen že pred epidemijo in da ne bi smel obratovati. Na to v peticiji opozarja tudi Filipovič, rekoč, da objekt doma ni bil nikoli namenjen socialnovarstveni dejavnosti, temveč je bil v 70. letih prejšnjega stoletja zgrajen kot internat dijakov takratne Rudarske šole v Zagorju. Dom za starejše je postal začasno.»Kljub vsej požrtvovalnosti osebja in zunanje pomoči – od Zdravstvenega doma Hrastnik, občine Hrastnik, Rdečega križa do prostovoljcev -, smo občani z grozo spremljali nesrečo, ki se je dogajala domskim varovancem, ki so hkrati tudi naši someščani, prijatelji, sorodniki in starši,« je v peticiji v vlogi predsednika KUD Veter še zapisal Filipovič. K odločitvi za peticijo so ga izzvale prav izjave ministra Gantarja v času, ko je bilo stanovalcem doma in svojcem najhuje.Na prenizke standarde in premalo vlaganj v domove za starejše občane je na »interventnem« obisku sredi julija v Hrastniku opozoril tudi minister za deloin obžaloval, da je država skrb za starejše za več kot desetletje opustila. Potrdil pa je, da se z vodstvom hrastniške občine in Domom starejših Hrastnik pogovarjajo o gradnji novega doma.Da je hrastniški dom starejših »infrastrukturno na meji regularnosti, da je neprimeren za leto 2020 in da bi država, ki že štirinajst let ni zgradila nobenega doma, morala to upoštevati«, že dlje časa opozarja tudi hrastniški župan Marko Funkl.Občina Hrastnik ima odkupljeno zemljišče za nov dom na Leši, na pripombe države so spremenili tudi že dokumentacijo za izvedbo projekta, naredili so idejno zasnovo – delno na svoje, delno na stroške doma. Tudi v OPPN je dom že predviden. Po Funklovem manjka le še – denar.