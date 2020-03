FOTO:Se bo Zavod za transfuzijsko medicino rešil težav?

Ljubljana – Novi svet Zavoda za transfuzijsko medicino (ZTM), ki se je večino svojega dvomesečnega mandata posvečal reševanju preteklih problemov in poskusom diskreditacij, je izbral novega direktorja. Ali bo to dosedanji v. d. direktorja Stevo Lekić, ne želijo izdati, predsednik sveta Damjan Matičič upa le, da je pred ZTM novo obdobje brez »nedopustnih pritiskov«. Verjame, da je zavod še vedno mogoče rešiti »iz finančnih in kadrovskih zagat«.A vsi niso tega mnenja, saj ima ZTM, ki je lani posloval z več kot 700 tisočaki izgube, v nasprotju z bolnišnicami že pet let enake cene. Zato dvomijo o uspehu, hkrati pa jih ...