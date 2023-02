Še bolj si kriva,saj si imela vendar vse

V nadaljevanju preberite:

Nasilje nad ženskami ni posledica slabega ekonomsko-socialnega položaja storilca ali njegove odvisnosti od alkohola. Tuje in domače zgodbe o nasilnih moških iz najvišjih ravni družbe dokazujejo, da nasilje ni odvisno od izobrazbe, gmotnega položaja, ugleda ... Tudi v Društvu SOS-telefon opažajo, da je izobrazbena struktura žrtev približno enakomerno razporejena med tiste z osnovno, srednjo in višjo, visoko izobrazbo. Ženske, ki so ekonomsko neodvisne, težje spregovorijo o nasilju. Prisotnega je več sramu, zakaj vztrajajo, če pa bi lahko odšle. A strah pred posledicami, saj imajo nekateri partnerji veliko zvez in poznanstev, s katerimi grozijo, da jih bodo onemogočili in diskreditirali, je prehud. Zato je vsaka zgodba ženske z vrha, ki o tem spregovori, neprecenljiva za pogum drugim.