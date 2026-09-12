Še brez rezultatov, so pa jasne usmeritve

Za zdaj bi še težko govorili o učinkih prvih sto dni dela vlade v zdravstvu, socialnem varstvu, dolgotrajni oskrbi, pri pokojninah, v šolstvu, je pa koalicija precej jasno nakazala svoje usmeritve na teh področjih. Kar posebej velja za sporočila minulega tedna – tudi o glomaznem javnem sektorju kot pomembnem dejavniku za počasnejši razvoj in napoved ponovne uvedbe osemletke kot odgovora na porazne rezultate bralne pismenosti otrok. Premier Janez Janša, ki vlado vodi četrtič, vidi razloge za to, da Slovenija po blaginji ni postala druga Švica in že od leta 2008 stagnira pri 91 odstotkih povprečja kupne moči v EU, v »nepreglednem birokratskem močvirju« zakonov in prepisov ter tudi v tem, da je v javnem sektorju zaposlenih 196.000 ljudi, pol več kot ob osamosvojitvi. Rešitev naj bi prišla ...