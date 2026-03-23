Tudi chatgpt bi predvidel, da bo Janšev odziv natanko tak, kot je bil v resnici

Ko je Luka Lisjak Gabrijelčič sestavljal svoje napovedi glede rezultata, se je zdela sestava vlade najtežja možna prav po scenariju, ki se je nato tudi dejansko zgodil. Poravnani sta z razliko ene same odstotne točke obe največji stranki, Gibanje Svoboda in SDS, pat pozicijo še dodatno zapleta enako število mandatov Demokratov Anžeta Logarja in Socialnih demokratov pa Levice in Vesne ter stranke Resni.ca.

»Posledica vsega, kar smo videli v predvolilni kampanji od njenega začetka pa do konca, je zelo verodostojna slika slovenskega volilnega telesa. Imamo nadvse polarizirajočo družbo. Včeraj se je ponovilo, kar smo v slovenski politiki že nekajkrat videli. Ko gredo stvari zelo na tesno, se ljudje mobilizirajo drug proti drugemu,« je povedal Luka Lisjak Gabrijelčič. Opozoril je, da je bila ta mobilizacija drugega proti drugemu obojestranska: »Tako kot v letih 1996 ali 2011 imamo razklan parlament, razlika je le ta, da so te osi, na katerih smo razklani, mnogoterne. Imamo dva tipa populistične desnice – eno pooseblja Janez Janša in drugo Zoran Stevanović.«