Še dnevne in tedenske enotne vozovnice

V javnem potniškem prometu so začele danes veljati tudi enosmerne, dnevne in tedenske neimenske oziroma prenosljive enotne vozovnice, s katerimi se potniki lahko na izbrani relaciji peljejo tako z vlakom kot z avtobusom ali celo v kombinaciji obeh. Tudi te vozovnice je moč tako kot pred dvema mesecema uvedene mesečne prenosljive vozovnice kupiti izključno v predprodaji in to na železniških in avtobusnih postajah, na nekaterih drugih prodajnih mestih ter na spletni strani Nomaga, ne pa na avtobusih in vlakih.



Enotno vozovnico je treba naložiti na kartico IJPP ali na eno izmed kartic, ki imajo enake značilnosti in naloženo aplikacijo IJPP, to pa so kartice Urbana, Nomago in SŽ. Slednji že imata naloženi aplikaciji IJPP, na Urbano pa jo je moč naložiti na vseh prodajnih mestih LPP ter na ljubljanski avtobusni postaji in v poslovalnici PAV na Vrhniki. Za prevoze z istim prevoznikom bo vozovnice seveda še naprej moč kupiti tudi na avtobusu, vendar so lahko njihove cene višje od kupljenih v predprodaji na stacionarnem prodajnem mestu. Sistem prodaje železniških vozovnic se ob tem ni spremenil.

Primeri cen

Za vožnjo med Mariborom in Ljubljano (124,39 obračunskih kilometrov) je treba za enkratno vožnjo z enotno vozovnico, ki za razdalje do 150 kilometrov velja 300 minut oziroma pet ur, plačati 11,10 evrov, za dnevno, torej večkratno, ki velja od 0.00 do začetka vožnje pred 23.59 pa 22,20 evrov. Za tedensko enotno vozovnico je na tej relaciji treba odšteti 88,80 evrov in za neimensko mesečno enotno vozovnico 355,20 evrov. Enkratna enotna vozovnica na omenjeni relaciji je dražja od vozovnice v potniškem vlaku (9,56 evrov) in za pol evra cenejša od vozovnice v običajnem avtobusu (namreč 11,60 evrov).



Za vožnjo z enotno vozovnico med Celjem in Laškim (10,31 kilometrov) je treba za enkratno vozovnico v predplačilu odšteti 2,30 evrov, za dnevno 4,60 evrov, za tedensko 18,40 in mesečno 73,60 evrov. Enosmerna železniška vozovnica stane 1,85 evrov, avtobusna (Nomago) pa 1,80 evrov. Za približno enkrat daljšo razdaljo (20,59 kilometrov) med Radovljico in avtobusno postajo v Kranju je tarifa enkratne vožnje z enotno vozovnico 3,10 evrov, toliko stane tudi vožnja z avtobusom (Arriva), medtem ko je za vlak do kranjske železniške postaje treba odšteti 1,85 evrov, za kranjski mestni promet pa še evro.

Samo v predprodaji

Enotne vozovnice so na voljo samo v predprodaji, ker se pri enkratnih in dnevnih vozovnicah v sistemu IJPP preveri ali je potovanje na določeni relaciji in na določen dan sploh možno. Na ministrstvu za infrastrukturo pojasnjujejo,da se s predprodajo vozovnic, ki bodo pogosto cenovno bolj ugodne za potnika, razbremenjuje delo voznika, ki mora poleg vožnje prodajati tudi vozovnice in skrajšuje čas postankov na večjih postajah ali postajališčih. Na vozilu poteka prodaja po načelu brez povezave. Voznik s prijavo naloži tudi svoje delovne naloge za določen dan in ima s pomočjo unikatnih številk voženj naložen potek vožnje na registrirani liniji, ki jo izvaja. Za to vožnjo ima na izbiro postajališča. Prodaja enotnih vozovnic na kartico IJPP bi sam postopek prodaje in čas prodaje zelo podaljšala, saj se za prodajo enotne vozovnice v sistemu IJPP za vsako prodajo posebej preveri najkraša razdalja in možnost potovanja na izbrani dan. Na mobilnih terminalih na avtobusu je to praktično nemogoče tudi zaradi slabega mobilnega signala, še pojasnjujejo na ministrstvu.



Z enotno vozovnico lahko potniki na določeni relaciji potujejo večkrat dnevno z vsemi vrstami in izvajalci javnega prevoza. S 15 novimi hitrimi linijami avtobusov, ki so bile uvedene pred dvema mesecema, ter pohitritvijo treh obstoječih linij je na voljo 82 novih avtobusnih povezav brez postankov med potjo. Tako štiri tisoč potnikom na dan omogočamo, da potujejo skoraj enako hitro kot z osebnim avtomobilom.



Enkratne enosmerne, dnevne in tedenske enotne vozovnice je možno kupiti trideset dni vnaprej, pri nakupu enkratne in dnevne vozovnice potnik kartice IJPP ne dobi brezplačno, zanjo mora odšteti dva evra, pri tedenski enotni vozovnici pa je brezplačna. Tedenska enotna vozovnica potniku ne zagotavlja, da se bo lahko na izbrani relaciji vozil vsak dan v tednu. Sam mora preveriti vozne rede in možnosti potovanja med delavniki, ob sobotah, nedeljah in v času praznikov in glede na režime šolskih voženj.