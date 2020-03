FOTO:Razen v Metliki ni okužb v domovih za starostnike

Ulice mest kažejo po sprejetu ukrepov povsem drugačno podobo kot običajno. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Minister Janez Cigler Kralj je opisal aktualne razmere. FOTO: Blaž Samec/Delo

Vse trgovine, ki niso živilske, pa tudi številne storitvene dejavnosti nekaj časa ne bodo poslovale. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ljubljana – Razen v Metliki ni novih zaznanih okužb s koronavirusom v domovih za starostnike, oboleli pa so oskrbovani v zdravstvenih ustanovah, je med predstavitvijo aktualnih razmer na področju socialnovarstvenih zavodov in drugih institucij v njihovi prisojnosti povedal novi minister za delo, družino in socialne zadevePrepoved obiskov v domovih za starejše je bil eden prvih ukrepov , ki jih je še prejšnja vlada sprejela ob pojavu koronavirusa pri nas. Šole in vrtci po vsej državi so danes zaprli vrata za najmanj dva tedna, javno življenje se je začasno ustavilo na tako rekoč vseh področjih. Vse trgovine, ki niso živilske, pa tudi številne storitvene dejavnosti nekaj časa ne bodo poslovale.»Situacija se iz ure v uro spreminja, ravnanje vsakega od nas je zelo pomembno. Epidemija je razglašena in temu smo prilagodili delo,« je dejal minister ob napovedi novih ukrepov za obvladovanje koronavirusa, za preprečevanje širjenja in zmanjševanje posledic.​Minister za delo, ki je v širši sestavi kriznega štaba, je vsem uporabnikom in upravičencem do javnih transferjev zagotovil, da bodo vsi transferji nemoteno izplačani, »pri tem imam v mislih zlasti prejemnike pokojnin«.»​​Intenzivno spremljam razmere na terenu, smo v stalnem stiku s predstavniki domov starejših. Na naši spletni strani so vse dodatne informacije.​ Sklicali smo sestanek z vsem deležniki v ustanovah, da pregledamo priporočila. ​Ekipe moramo postaviti tako, da bomo čim bolj omejili možnost prenosa med zaposlenimi in varovanci,« je dejal Janez Cigler Kralj.»​Potrebujemo informacijo o realnih potrebah po zaščitni opremi v zavodih. Mnogi so se obračali na nas, da je nimajo dovolj in do nje ne morejo priti. Zagotovili bomo, da v najkrajšem času oprema pride do domov in vseh ostalih institucij. V prvi vrsti nas skrbi, da zagotovimo varnost pri delu za zaposlene, ki skrbijo za to najranljivejšo populacijo, ki je najbolj ogrožena s koronavirusom,« je povedal Janez Cigler Kralj in dodal, da se trudijo zagotoviti nemoten servis.Na ministrstvu pripravljajo nov interventni zakon, ki bi šel v smeri avtomatičnega podaljšanja socialnih pravic, posebej denarne socialne pomoči, ki se iztečejo ta mesec, kar konkretno pomeni, da bi tistim, ki pravica poteče 30. marca, samodejno veljala do 30. aprila. Pregledujejo tudi še pod prejšnjo vlado sprejeti interventni zakon, v sredo se bodo odločili, ali ga bodo kaj popravljali.Posebej se je zahvalil vsem, ki delajo v zavodih in drugih ustanovah. »To delo je več kot služba, v teh razmerah, ko ljudje čutijo stiske in strah, tudi za svoje bližnje, pa je še več, je poslanstvo«.