Še dražje ogrevanje iz Teša  

Velenje - Termoelektrarna Šoštanj (Teš) je že 11. januarja obvestila Komunalno podjetje Velenje, da so Agencijo za energijo RS zaprosili za novo povišanje cene toplotne energije, ki jo iz Teša oddajajo gospodarstvu, javnim ustanovam in gospodinjstvom v Velenju in Šoštanju. Po podražitvi za 18 odstotkov novembra 2018 gre zdaj za 23,58-odstotni dvig cene, skupaj s 57-odstotno podražitvijo iz maja 2017 pa se je cena za Komunalno podjetje Velenje tako povišala že za okoli 100 odstotkov.



Teš z najnovejšo podražitvijo uveljavlja »spremembo variabilnega dela cene toplotne energije« in kot razlog v obvestilu KPV navaja povečan strošek nakupa emisijskih kuponov za leto 2019. Ta po njihovem izračunu neposredno vpliva na variabilno ceno proizvodnje toplote, izhodiščno ceno proizvodnje toplote in ne nazadnje tudi na ceno toplotne energije pri končnih uporabnikih.



S tem se ustanoviteljice KPV, občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki seveda ne strinjajo. Povprečna nakupna cena toplote z vključitvijo emisijskih kuponov bi za KPV od 1. januarja 2019 dalje tako znašala 21,3202 evra za megavatno uro.



Iz KPV so sporočili, da se bodo župani treh občin, Bojan Kontič, Darko Menih in Milan Kopušar, ki sestavljajo svet ustanoviteljev KPV, sestali 30. januarja. Poleg gotovega nasprotovanja ponovni podražitvi po samo dveh mesecih bodo razpravljali tudi o tem, koliko časa lahko KPV in posredno občine odjemalcem vsaj delno še subvencionirajo ceno, saj nanje doslej niso prenašali celotnih podražitev.



»Sedanji dvig za KPV pomeni mesečno približno 150.000 evrov izgube. Toplotni odjemalci zaenkrat še plačujejo KPV toplotno energijo po ceni, ki je veljala pred novembrom lani in znaša 17,25148 evra za megavatno uro,« so povedali v komunalnem podjetju, ki ga vodi Gašper Škarja.