Se država zmore braniti pred Račko, d. o. o.?

Ali lahko država, ki se komaj zbere za eno resno razpravo v državnem zboru, vzpostavi imunski sistem proti podjetju tipa »Račka, d. o. o.« in njegovim hibridnim operacijam? Tema, ki se zdi abstraktna, ima zelo konkretne posledice za suverenost, varnost in tudi za to, kdo dolgoročno oblikuje slovensko politiko. Medtem ko je Nemčija ta teden svojim obveščevalnim službam podelila nova ofenzivna pooblastila za boj proti hibridnemu bojevanju, se Knovs pripravlja na sejo, od katere, kot opozarja obramboslovec Klemen Grošelj, težko pričakujemo kaj več kot poglabljanje znanih političnih razkolov. Vprašanje je, ali bo napovedana nujna seja zgolj epizoda v notranjepolitičnem obračunu ali trenutek, ko bo politika prvič resno spregovorila o hibridnih grožnjah.