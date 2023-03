Še dva dni za rešitev, sicer sledi stavkovni dan

Vodstvi Sviza in ministrstva za vzgojo in izobraževanje sta se dopoldne sestali na prvem uradnem spoznavno-vsebinskem srečanju, opoldne pa je Sviz z vladno skupino nadaljeval pogajanja za stavkovni sporazum. Sviz je že napovedal, da če sporazuma do srede ne bo, bo 13. aprila sledil drugi stavkovni dan.

Sviz vztraja pri stavkovnem sporazumu, a ga tudi po današnjih pogajanjih še niso sklenili. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik po pogajanjih ni želela veliko razkriti: »Mislim, da bomo v kratkem prišli s končnimi rešitvami ali nerešitvami. Smo konstruktivni, sedimo za mizo, smo v sklepni fazi.« Ni mogla odgovoriti, ali bodo stavkovni sporazum lahko podpisali do srede in se s tem izognili novemu stavkovnemu dnevu: »Lovimo ta datum, kako daleč bomo prišli, bomo pa videli.«

Tudi glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj ni hotel razkriti ničesar konkretnega: »Imamo še dva dni časa. V četrtek se bo sestal glavni stavkovni odbor, potem ko se bomo v sredo še enkrat dobili in opravili poskus zaprtja stavkovnega sporazuma. Če ga ne bo, gre pot stavke naprej.« Dodal je, da je ničesar ne more napovedati: »Možnost, da se dogovorimo, je odprta, možnost je tudi, da se ne dogovorimo. Smo na 50 : 50. Zato tudi ne želimo z enostranskimi interpretacijami tega, kar se je danes zgodilo, ogroziti možnosti, ki obstaja, da stavkovni sporazum še zapremo.«

Štrukelj je napovedal še, da bo glavni stavkovni odbor v četrtek odločal tudi o tem, ali bo o novem stavkovnem sporazumu glasovalo celotno članstvo sindikata, kot so glasovali tudi o stavki. Ta je še vedno aktivna, zanjo pa je lani glasovalo več kot 38.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Reforma je nujna

Čeprav so pogajanja sledila kasneje, pa so se sindikalnih vprašanj dotaknili tudi na jutranjem srečanju. Štrukelj je po sestanku ponovno opozoril, da je slovensko izobraževanje v krizi, ta pa se kaže tudi v pomanjkanju kadra, ki se poleg vsega še zelo hitro stara. Težav brez ustreznega vrednotenja pedagoškega dela, tako Štrukelj, ne bomo rešili. Poudaril je še, da se je pojavil še en nov trend: »Ljudje po le nekaj letih dela v vzgoji in izobraževanju odhajajo na bolje plačana ali lažja, manj zahtevna delovna mesta. Ta pojav smo prej spremljali le v zahodnoevropskih državah, zdaj prihaja tudi k nam.«

Minister Darjo Felda je dejal, da se težav zavedajo, reševali jih bodo tudi s pregledom dela učiteljev, samega procesa dela, pregledali bodo pravilnike, zakone, na kar so jih opozorili tudi učitelji, da je nekatera zakonodaja za časom. Veliko odgovorov naj bi dala reforma vzgoje in izobraževanja, prve rešitve naj bi bile pripravljene do konca tega leta. Reforma je po 30 letih nujna, je poudaril Štrukelj in dodal: »Če bo minister sam ostal z njo, se ji ne piše nič dobrega. Za tem mora stati celotno politično soglasje in doseči čim širši družbeni konsenz.«

Medtem Zavod RS za šolstvo pripravlja prenovo učnih načrtov. Na vprašanje, ali ne bi bilo smiselno, da bi s prenovo učnih načrtov počakali do priprave reforme, je Felda pojasnil, da je odločitev za prenovo učnih načrtov sprejela že prejšnja vlada in je povezana je z evropskimi sredstvi. Da bi bilo smotrno zaporedje spremeniti, saj bo treba po sprejetju reforme učne načrte ponovno spreminjati, pa je jasen Štrukelj: »Zdi se, da je voz postavljen pred konja.«