Še dve izredni seji, nato parlamentarne počitnice

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je prihodnja redna seja predvidena za september, to ne pomeni, da bodo poslanci že čez nekaj dni dopustovali. Koalicija namreč po naših informacijah predvideva še dve izredni seji državnega zbora – prihodnji četrtek bodo razpravljali o noveli zakona o političnih strankah in digitalizaciji zdravstva, ki je prvi zakon zdravstvene reforme. Kaj več od tega, pa še niso uspeli pripraviti. 14. julij pa bo predvidoma namenjen dolgotrajni oskrbi. Kako delo državnega zbora ocenjuje aktualna predsednica in njen predhodnik?