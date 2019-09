Še en incident za Pipistrelovo letalo 

Včeraj nekaj pred 12. uro je na portoroškem letališču nekoliko nesrečno pristalo letalo pipistrel panthera 152. Primorske novice pišejo, da je imel pilot težave zaradi pristajalnega podvozja in je letalo podrsalo s trupom po stezi. Pilot, tuji državljan, ki je tudi lastnik letala, in še dva potnika niso bili poškodovani.V podjetju Pipistrel so za Delo potrdili, da je pilot njihovega letala pristal brez izvlečenega podvozja.Letalo panthera ima dva neodvisna sistema za spuščanje podvozja – električnega in rezervnega mehanskega, ročnega. »Vgrajene ima individualne vizualne indikatorje za vsako kolo, ki pokažejo, ali je podvozje spuščeno ali ne. Pilot je seznanjen z varnostnimi postopki, kako je treba ravnati v primeru eventualne odpovedi sistema za spuščanje podvozja. Obstajata torej dve možnosti: bodisi je pilot podvozje preprosto pozabil spustiti ali pa so vsi varnostni mehanizmi odpovedali,« je pojasnila, predstavnica za odnose z javnostjo pri podjetju.A več o vzroku ne vedo, saj preiskava, ki jo vodi služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov direktorata za letalski in pomorski promet na ministrstvu za infrastrukturo, še poteka. Je pa podjetje ponudilo pomoč pri ugotavljanju vzrokov za nesrečo.Gre za drugo nesrečo Pipistrelovega letala v zadnjem mesecu. Sredi avgusta sta namreč direktor norveškega podjetja in norveška državna sekretarka namesto na trdnih tleh pristala v jezeru.