Še en mesec časa za dosego dogovora

Sprememba pogledov na javne finance

Ljubljana – Poleg policistov, ki stavkajo od 1. oktobra, je od včeraj v stavki tudi sindikat delavcev v pravosodju. Tri skupine sindikatov javnega sektorja pa so včeraj začele in bodo danes nadaljevale ločeno pogajale z vlado o svojih zahtevah.Zaposleni na sodiščih, tožilstvih, v zaporih, prevzgojnih domovih in državnem odvetništvu imajo podobno kot policisti precej stroge omejitve pri izvedbi stavke, zato jih je sindikat zaposlenih v pravosodju pozval, naj do nadaljnjega delajo počasneje in natančneje ter ne presegajo nezakonitega nadurnega dela. Predsednik stavkovnega odboraob »tihi stavki«, kot jo je poimenoval, državljane poziva, naj spoštujejo njihovo pravico do stavke in ne hodijo na sodišče, če tam nimajo nujnih opravil. Med drugim zahtevajo odpravo plačnih anomalij, takojšnjo zaposlitev pravosodnih policistov in drugih kadrov v zaporih in drugih institucijah v domeni uprave kazenskih sankcij ter začetek odpravljanja še preostalih varčevalnih ukrepov, vključno z 8-odstotnim znižanjem vrednosti plačnih razredov. Sindikat državnih organov Slovenije, ki je dejaven v istih institucijah in ga vodi Franc Verk, v stavki ne sodeluje.Ima pa vladna pogajalska skupina še slab mesec časa, da z ostalimi skupinami, ki napovedujejo proteste in prekinitve dela za prvi teden v decembru, najde skupni jezik. Zaradi specifike zahtev pogovori potekajo ločeno. Včeraj so se najprej sestali s predstavniki Sviza, ki med drugim zahtevajo, naj se razlike v plačah med izobraževalci in uradniki na primerljivih delovnih mestih odpravijo, potem s koordinacijo 16 stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Jakoba Počivavška, ki pričakujejo linearna zvišanja uslužbencem. Tretji sestanek pa je potekal s predstavniki sindikatov zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege, ki poleg dviga plač in uveljavitev standardov in normativov zahtevajo višje dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo, pa tudi zvišanje nekaterih drugih dodatkov, denimo za delo popoldne, v deljenem delovnem času, po posebnem razporedu.Pogajanja se bodo nadaljevala predvidoma danes, jutri pa se bodo vladni pogajalci sestali s policijskima sindikatoma, ki med drugim pričakujeta, da se ponovno vzpostavi razmerje, ki so ga dosegli s stavko leta 2016, med policisti in drugimi uniformiranimi poklici.​Glavni vladni pogajalecverjame, da je do dogovora še mogoče priti, bo pa to, po njegovih besedah, tudi na sindikalni strani terjalo bistveno drugačne poglede tako na javne finance kot na druge stavkovne skupine.