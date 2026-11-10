Še en odpoklic igrače, kupci naj jo vrnejo

Zdravstveni inšpektorat je iz prodaje odpoklical igračo jadrnico Atosa Sail Boat Navigator kitajskega izdelovalca Semtel, saj je bilo v okviru uradnega nadzora ugotovljeno, da ni skladna z določili uredbe EU o varnosti igrač.

Zaradi neustreznega zapiranja pokrova je namreč nevarnost zaužitja baterij, zaradi vdora vode pa te lahko iztečejo, kar predstavlja nevarnost kemičnih poškodb za otroke.

Serijska oznaka izdelka je COD 65127, REF MA13326, MOD 311-83, črtna koda 8422259651277, LOT številka pa 15882. Distributer za Slovenijo je podjetje Tomat iz Komende.

Zdravstveni inšpektorat potrošnikom svetuje, da igrače ne uporabljajo in da jo vrnejo na mesto nakupa.