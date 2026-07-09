Še en odpoklic – tokrat gre za pasji prigrizek

Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je odgovorni nosilec dejavnosti obvestil o začetku umika oziroma odpoklica hrane za pse. Razlog je prisotnost salmonele, izdelek pa je nevaren za zdravje.

Odpoklicani prigrizek FOTO: UVHVVR/Müller

Gre za pasji prigrizek Classic Dog Ovčji vampi proizvajalca Woko Tierbedarf GmbH, neto količina: 250 g, lot: 488968, ki se je prodajal v drogerijah Müller med 11. 9. in 31. 12. 2025.

UVHVVR potrošnikom svetuje, da s spornim lotom izdelka, če ga še imajo, ne hranijo svojih psov, ampak naj ga zavržejo oziroma vrnejo na mesto nakupa. Iz Müllerja pa so sporočili, da kupce, ki so ta izdelek kupili, pozivajo, naj ga vrnejo na prodajna mesta proti vračilu kupnine. V primeru dodatnih vprašanj se potrošniki lahko obrnejo na osebje v poslovalnici ali kontaktirajo podjetje po elektronski pošti info@mueller.si ali na telefonsko številko 01/51 39 300.