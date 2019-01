FOTO:Še en okostnjak iz omare bivšega župana

Boris Popović,lokalne volitve,Koper Slovenija [Boris Popović,lokalne volitve,Koper,Slovenija] Foto Jože Suhadolnik

Zakaj je pravzaprav stavbna pravica?

Sedanji župan ni dal jasnega odgovora

Koper – Lastnik Marine Koperje tik pred tem, da dokončno prevzame prostore Zveze pomorskih športnih društev Koper in prostore koprske restavracije Skipper v koprski marini. Člani športnega društva so šele pred nekaj dnevi ogorčeno odkrili, da je bivši županštiri dni po prvem krogu volitev podpisal dodatek k pogodbi, s katero naj bi omogočil vpis Marine Koper, da je nosilka stavbne pravice nad prostori, za pravico katere se borijo tudi koprski veslači in jadralci.Predsednik Zveze pomorskih športnih društev Koperje ogorčen, ker jim je občina Koper v času prejšnjega župana nenehno postavljala ovire in jih poskušala pregnati z območja Marine Koper. To je bilo očitno tako z gradnjo zidu, ki jim je preprečeval dostop do svojih površin, kot je zdaj s podelitvijo stavbne pravice Marini Koper, kar Radujko razume le kot manever za pridobitev pravice, ki jim ne pripada. Klubske prostore so namreč zgradili leta 1987 z lokacijskim in gradbenim ter pozneje uporabnim dovoljenjem. Denar so zagotovili sami in s pomočjo naklonjenega lokalnega gospodarstva. S prihodom Popoviča na oblast pa so stavbo poskušali ves čas tako ali drugače speljati v zasebno last.Gre za zemljišče ob Marini Koper, veliko malo manj kot 2000 kvadratnih metrov, in stavbo, v kateri sta dva hangarja (za spravilo veslaških čolnov in jadrnic), dva prostora za fitnes, sanitarije, garderobe, pisarne, nekaj manjših turističnih sob, večnamenski prostor, recepcija marine in dve restavraciji. Slobodan Radujko pove, da je občina podelila stavbno pravico Marini Koper že leta 2006, ko je bila v lasti Istrabenza. Vendar so v pravdnem postopku ta vpis stavbne pravice ovrgli. Podobno se je zgodilo tudi v drugem poskusu januarja 2010, ko je medtem Marina Koper dobila lastnika podjetje Grafist oziroma Anteja Guberca. Tudi proti tej podelitvi stavbne pravice je Zveza pomorskih športnih društev sprožila pravdo in višje sodišče v Kopru je pojasnilo, zakaj podeljena stavbna pravica ni zakonita oziroma je ni mogoče vpisati v zemljiško knjigo: »Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice ne vsebuje nikakršnega opisa stavbne pravice, ki je obvezna sestavina pogodbe, zato niso izpolnjeni pogoji za njen vpis v zemljiško knjigo. Niti v javnem pozivu za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice stavbna pravica ni ustrezno opredeljena.« Tako je ugotovilo višje sodišče.Toda po osmih letih je vrhovno sodišče marca lani v drugi pravdi med Marino Koper, občino Koper in zvezo športnih društev ugodilo mestni občini Koper. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so športni prostori (ne pa tudi poslovni prostori) v stavbi last občine Koper. Zaradi česar je zadnja razumela sodbo vrhovnega sodišča, da je njena oddaja stavbne pravice Marini Koper zakonita. Novembra so zato med občino Koper in Marino Koper le še podpisali dodatek k pogodbi. Tega je overila notarska pisarna, vpis stavbne pravice pa je dovolilo Okrajno sodišče v Lenartu (in ne v Kopru).Na vprašanje, zakaj je občina Koper sploh podelila stavbno pravico, so nam včeraj z občine Koper odgovorili, da je bil namen te stavbne pravice gradnja novega poslovnega objekta, ki bo skladen s prostorskim aktom. Pojasnili so tudi, da je županseznanjen tako s pogodbo o dodelitvi stavbne pravice kot tudi z vsebino dodatka, ki pomeni le formalno dokončno zemljiškoknjižno izvedbo razmerja, sklenjenega leta 2010. »Župan se namerava v kratkem sestati tudi s predstavniki Zveze pomorskih športnih društev in imetnikom stavbne pravice – podjetjem Grafist, da bi ugotovil, kakšni bi lahko bili skupni cilji na navedenem območju. Šele po tem sestanku se bo župan opredelil do navedb, ki se pojavljajo v javnosti, in tudi sprejel odločitve o nadaljnjih korakih v postopku podeljene stavbne pravice.«Slobodan Radujko sploh nima pomislekov glede tega, da gre za nezakonitost in poskus jemanja prostorov, ki so več kot 30 let pripadali veslačem in jadralcem. Prepričan je, da jim nihče, niti občina, ne more kar tako odvzeti prostorov, ki so jih zgradili sami. Razume pa, da morajo v stavbi imeti prostore tudi upravitelji marine. Ante Guberac je jezen, ker mu predstavniki športnikov preprečujejo načrte, zato namerava nadaljevati tožbo proti zvezi pomorskih športnih društev, s katero želi iztožiti domnevno neupravičeno dodelitev 183.000 evrov športni zvezi že leta 2002, kar naj bi z obrestmi znašalo že več kot pol milijona evrov. Prepričan je tudi, da je skrajni čas, da poskrbijo za primernejše prostore ob koprski marini.