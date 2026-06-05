Še en prometno zelo obremenjen konec tedna

Zaradi praznika, ki ga praznujejo v sosednjih državah, je te dni na slovenskih cestah še hujša gneča kot sicer. Tudi danes ne bo nič drugače. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic.

Včeraj je bil promet močno povečan že od jutranjih ur iz Avstrije proti Hrvaški, v ponedeljek, 8. junija, pa bo tako v nasprotni smeri. Takrat se bodo zaključile tudi počitnice v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg, so sporočili iz prometnoinformacijskega centra.

Daljši čas potovanja je pričakovati predvsem na bolj obremenjenih poteh avtocestnega omrežja, in sicer na gorenjski avtocesti, na štajerski in podravski avtocesti med Šentiljem in Gruškovjem, na ljubljanskem avtocestnem obroču, zlasti na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico, na primorski avtocesti, na območjih delovnih zapor (še posebej med Šentiljem in Pesnico, Naklim in Vodicami, Framom in Slovensko Bistrico, Domžalami in Ljubljano ter med Ravbarkomando in Postojno) ter na območjih mejnih prehodov, predvsem Gruškovje proti Hrvaški ter Šentilj in Karavanke proti Avstriji.

Prometne konice se prihodnje dni združujejo s turističnim prometom. FOTO: Uroš Hočevar

Zastoji so že na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Ljubljani.

Od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure bo zaradi del vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri. Obvoz bo urejen po regionalni cesti.

Prometne konice se naslednje dni združujejo s turističnim prometom in postajajo bolj obremenjene, vse do sredine junija, ko se bodo v Sloveniji začele šolske počitnice ter začetek turistične sezone.

V prometnoinformacijskem centru voznikom priporočajo več postankov, saj se lahko potovalni časi podaljšajo. Sledijo naj prometnim informacijam, pot načrtujejo ter aktivno sledijo prometni signalizaciji.