Zastojem se ponekod preprosto ne boste mogli izogniti

Ljubljana – Zgoščenemu prometu smo zaradi začetka počitnic v delu Nemčije priča že od sredine tega tedna, a največja gneča se na cestah proti slovenski in hrvaški obali obeta konec tedna. Ta in prihodnji teden ter 15. avgust kot praznik Marijinega vnebovzetja so v vsem letu najbolj prometno obremenjeni.Zgostitev prometa je po napovedih Darsa mogoče pričakovati že danes popoldne in v soboto od jutra predvsem na zahodni ljubljanski obvoznici, od Kosez proti Primorski, ter vsaj danes popoldne tudi na južni obvoznici od Barja proti Dolenjski. Verjetno bodo zastoji nastajali tudi pred predorom Karavanke, ki naj bi bili to in ...