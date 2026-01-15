  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Še ena bitka med ministroma za finance in za delo

    Invalidske organizacije in svojci so kritični do sindikalnih pozivov po nujnem sprejetju zakona. Lani je država namenila 242 milijonov evrov.
    Predlog zakona na novo opredeljuje invalidnost in aktivnost za pridobitev pravice do osebne asistence, uvaja omejitev, da je asistent lahko samo en družinski član, ocene upravičenosti pa bi ponavljali vsakih pet let. Na fotografiji protest uporabnikov osebne asistence na začetku lanskega leta. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Predlog zakona na novo opredeljuje invalidnost in aktivnost za pridobitev pravice do osebne asistence, uvaja omejitev, da je asistent lahko samo en družinski član, ocene upravičenosti pa bi ponavljali vsakih pet let. Na fotografiji protest uporabnikov osebne asistence na začetku lanskega leta. FOTO: Leon Vidic
    Barbara Hočevar
    15. 1. 2026 | 09:10
    15. 1. 2026 | 10:01
    8:14
    Država je lani za osebno asistenco namenila 242 milijonov evrov oziroma v povprečju skoraj 54.000 evrov na uporabnika, kar je približno tridesetkrat več, kot so snovalci predvideli ob vzpostavitvi sistema. Prav finančna (ne)vzdržnost je najpomembnejši razlog, zaradi katerega v resorju pod vodstvom Klemna Boštjančiča ne podpirajo rešitev za prenovo ureditve, ki jih je pripravila ekipa Luke Meseca.

    Na nasprotnih bregovih pa nista le ministrstvi, ampak tudi različne interesne skupine. Na nedavni sindikalni poziv po takojšnjem sprejetju novega zakona so se kritično odzvali tako predstavniki invalidskih organizacij kot svojcev.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Osebna asistenca

    Asistenti zahtevajo sprejetje zakona

    Opozarjajo na številne pomanjkljivosti obstoječe ureditve, zlasti glede pravic delavcev.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o osebni asistenci

    Država za enega uporabnika osebne asistence v povprečju nameni 4480 evrov

    Predlog na novo ureja pravice delavcev, in sicer tako, da se zvišujejo plače osebnih asistentov, strokovnih vodij in usklajevalcev.
    Barbara Hočevar 26. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Hendikepirani

    Zaradi osebne asistence veliko nezadovoljnih, protest pred vladno stavbo

    Že več kot dve leti je v pripravi nov popravek zakona. Elena Pečarič naznanila ministra Mesca zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja.
    Barbara Hočevar 6. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Opozorilo računskega sodišča

    Osebna asistenca – brez določenega namena, meril upravičenosti in nadzora

    Računsko sodišče opozarja na pomanjkljivosti ureditve, za katero je država lani namenila 197 milijonov evrov.
    Barbara Hočevar 27. 6. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Medikalizacija invalidnosti

    Predlog sprememb zakona o osebni asistenci pod plazom kritik

    Z novim zakonom naj bi ustanovili javni zavod. Ugotovili so zaračunavanje ur storitev, ki niso bile opravljene.
    Barbara Hočevar 4. 5. 2024 | 12:21
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Osebna asistenca

    Vse bolj oskrba namesto izenačevanja možnosti

    Zagovorniki koncepta neodvisnega življenja so kritični do stanja, ki je tudi posledica pomanjkanja storitev.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Osebna asistenca in dolgotrajna oskrba

    »Zlorab je veliko več, kot si upamo predstavljati«

    Ker sistem dolgotrajne oskrbe še ni vzpostavljen, ljudje izrabljajo osebno asistenco
    Simona Fajfar 15. 1. 2024 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Osebni asistenti zahtevajo boljše financiranje dejavnosti

    Stavka: Zaradi sprememb pravilnika so se jim znižali dodatki in imajo manj dopusta. Rešitev vidijo v prehodu v javni sektor.
    Barbara Hočevar 25. 5. 2023 | 16:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Na shod vabijo tudi upravičence asistence

    V četrtek zaradi vse slabših pogojev dela stavka sindikata osebnih asistentov

    Stavko napovedujejo, da bi zaščitili in izboljšali pravice oz. dostojanstvo osebnih asistentov ter drugih delavcev v dejavnosti osebne asistence.
    23. 5. 2023 | 14:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Slavnostna razglasitev

    Delova osebnost leta 2025 je Nika Kovač

    Pobuda My Voice, My Choice je povezala ljudi v skupnost na globalni ravni. Je prva evropska državljanska pobuda, ki jo je podprl evropski parlament.
    14. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    LeBronov agent predlagal zanimivo menjavo in razburil Los Angeles

    Košarkarji Los Angeles Lakers so z eno najboljših predstav sezone s 141:116 premagali Atlanto. V ospredju pa so znova govorice o menjavi, kriv je Jamesov agent.
    Nejc Grilc 14. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 19:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    osebna asistencanovela zakonainvalidipredlogsindikatiMDDSZ

