Še ena bitka med ministroma za finance in za delo

Država je lani za osebno asistenco namenila 242 milijonov evrov oziroma v povprečju skoraj 54.000 evrov na uporabnika, kar je približno tridesetkrat več, kot so snovalci predvideli ob vzpostavitvi sistema. Prav finančna (ne)vzdržnost je najpomembnejši razlog, zaradi katerega v resorju pod vodstvom Klemna Boštjančiča ne podpirajo rešitev za prenovo ureditve, ki jih je pripravila ekipa Luke Meseca.

Na nasprotnih bregovih pa nista le ministrstvi, ampak tudi različne interesne skupine. Na nedavni sindikalni poziv po takojšnjem sprejetju novega zakona so se kritično odzvali tako predstavniki invalidskih organizacij kot svojcev.