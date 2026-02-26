Še ena tožba proti nacionalni TV hiši

Tudi stranka Glas upokojencev Pavla Ruparja je na upravno sodišče vložila tožbo proti RTVS s predlogom za izdajo začasne odredbe, ki bi jim omogočila sodelovanje na televizijskih soočenjih. Nacionalni televizijski hiši očitajo, da je rok za prijavo na predvolilna soočenja določila pred začetkom uradne volilne kampanje, s tem pa jim »onemogočila sodelovanje na soočenjih«.

Glas upokojencev Radioteleviziji Slovenija očita, da je rok za prijavo na predvolilna televizijska soočenja določila pred začetkom uradne volilne kampanje in pred iztekom roka za vložitev kandidatnih list.

Takšna ureditev je politične stranke postavila v položaj, ko so morale interes za sodelovanje v soočenjih izkazati še pred dokončno potrditvijo kandidatur, kar je stranki »onemogočilo oz. bistveno otežilo sodelovanje v predvolilnih soočenjih«, so prepričani. »RTV Slovenija kot javni zavod ne sme z internimi pravili omejevati pravic, ki izhajajo iz zakonodaje,« so opozorili.

Od upravnega sodišča tako zahtevajo, da odpravi oziroma razveljavi odločitev o izključitvi stranke iz predvolilnih soočenj in da izda začasno odredbo, s katero se stranki do končne odločitve omogoči sodelovanje v soočenjih, saj gre za časovno občutljivo obdobje volilne kampanje.

»Škoda zaradi diskriminatornega ravnanja je bila že povzročena, vendar jo je z odločno in hitro sodno intervencijo še mogoče vsaj delno ublažiti,« so navedli v stranki. Nacionalna televizija se na tožbo stranke Pavla Ruparja še ni odzvala.

Tožbo proti RTVS je včerja na upravno sodišče vložila tudi stranka Karel Erjavec - Zaupanje. RTV Slovenija je namreč stranki Zaupanje onemogočila sodelovanje na predvolilnih soočenjih, saj se niso prijavili do določenega roka, 12. februarja.

Tudi v stranki Zaupanje menijo, da je postavljeni rok nezakonit, saj je v nasprotju z določbo zakona o volilni in referendumski kampanji, da se volilna kampanja začne šele 30 dni pred dnevom glasovanja. RTV Slovenija je rok za prijavo torej določila izven tega obdobja, so navedli.