Še eno nadaljevanje arbitražne sage

LUXEMBOURG Sodišče EU bo danes ob 9. uri razglasilo sodbo v tožbi Slovenije proti Hrvaški glede spoštovanja arbitražne razsodbe. Odločitev bo zadevala izključno dopustnost tožbe. Tako bo sodišče ugotovilo, ali je sploh pristojno za vsebinsko obravnavo zadeve.Kratek povzetek sodbe bo prebral eden od članov velikega senata. Kot so nam pojasnili na sodišču, bo sodba prebrana v hrvaščini, ki je bil uradno jezik postopka (ker je Hrvaška tožena stranka). To branje naj bi trajalo vsega nekaj minut.Generalni pravobranilec na sodiščuje 11. decembra predlagal, naj se Sodišče EU odloči, da ni pristojno za odločanje o mednarodnopravnem mejnem sporu, ki ne sodi pod pravo Unije Tako da ni pristojno za obravnavo zadeve. Slovenija med drugim očita Hrvaški, da z neizvajanjem arbitražne razsodbe krši načelo lojalnega sodelovanja iz Pogodbe o EU.Glede konkretnih kršitev (ribiška politika, nadzor meje, prostorsko planiranje) je opozoril, da razsodba o meji v odnosih med državama ni izvršena. Sklepal je, da z vidika prava Unije meja med Slovenijo in Hrvaško ni bila določena.Pred objavo sodbe bi veljalo za presenečenje, če sodišče ne bi prišlo do enakega sklepa kot pravobranilec. K temu napeljuje še kontekst obravnave zadeve na sodišču. Predsednik sodišča, je, denimo, kar javno podvomil o primernosti postopka tožbe, za katerega se je odločila Slovenija. Sodišče sicer lahko pride do enakega sklepa kot pravobranilec tudi z drugo argumentacijo. S slovenskega vidika bi moralo biti jasno povedano, da je arbitražna razsodba veljavna.Dogajanje na sodišču v Luxembourgu bomo spremljali v živo.