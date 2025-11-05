Še eno zvišanje plač v javnem sektorju, koliko lahko pričakujejo?

Prihodnji teden bo približno 94 odstotkov zaposlenih v javnem sektorju prejelo višjo plačo kot prejšnji mesec. Z drugo tranšo plačne reforme bodo pridobili 12 odstotkov od predvidenega celotnega dviga, vendar ne manj kot sto evrov. Kljub opozorilom številnih institucij, da bo prenova plačnega sistema očitno stala precej več od prvotnih načrtov, pristojni mirijo, da bo največji finančni učinek letos in v 2026, srednjeročno pa naj bi bili izdatki taki, kot bi bili brez reforme, po drugi strani pa poudarjajo, da opazno povečevanje plačne mase ni samo posledica reforme.

Z oktobrsko plačo bodo javni uslužbenci dobili drugi obrok zvišanja osnovne plače, dogovorjenega med vlado in sindikati javnega sektorja. Sledili bodo še štirje obroki do januarja 2028, po zaključku uveljavitve reforme naj bi imeli javni uslužbenci v povprečju približno petino višji osnovni dohodek kot pred njo, kar naj bi konkretno pomenilo približno 400 evrov, vendar so razlike, koliko bo kdo pridobil, res zelo velike – na nekaterih delovnih mestih bo to nekaj deset evrov, nekaterih županom, direktorjem bolnišnic in drugim funkcionarjem pa se bo materialni položaj izboljšal za več tudi za več kot dva tisočaka.

Koliko lahko pričakujejo zaposleni tokrat? Dvanajst odstotkov od zneska, ki jim ga bo prinesla plačna reforma, vendar ne manj kot sto evrov, razen za tiste, pri katerih je preostala razlika manj kot sto evrov. Če poenostavimo na treh hipotetičnih primerih, denimo referenta na upravni enoti, ki se mu bo z reformo osnovna plača skupaj zvišala za 264 evrov bruto – za sto evrov bruto se mu pozna od januarskega izplačila, zdaj pričakuje še sto evrov bruto, s tretjim obrokom, junija 2026 pa preostanek 64 evrov bruto.

Bolničar negovalec bo skupaj 176 evrov na boljšem, kot je bil decembra 2024, kar pomeni, da bo tokrat pridobil 76 evrov bruto. Okrožni sodnik, ki bo imel po zaključku uveljavitve reforme od januarja 2028 6373 evrov bruto osnovne plače, kar je 1930 evrov bruto več kot konec lanskega leta, pa je januarja in bo tudi tokrat dobil po 232 evrov več.

Šest odstotkov javnih uslužbencev pa je rezultat prevedbe plačne lestvice in odprave anomalij že v celoti dobilo izplačanih v prvi tranši – večinoma gre za zaposlene na nižje vrednotenih delovnih mestih z zelo malo delovne dobe in napredovanj, pa tudi tiste poklicne skupine, ki so se jim plače z različnimi dogovori že izboljšale od leta 2021 naprej.