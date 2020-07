FOTO:Se Hrastničanom vendar nasmiha nov dom?

Država bo v naslednjih dveh letih za dodatne zaposlitve v domovih starejših zagotovila 30 milijonov evrov, koalicijske stranke pa obljubljajo, da bodo z javnimi sredstvi zgradile pet novih domov. Ali bo med njimi tudi Hrastnik, minister za delo Janez Cigler Kralj, ki je danes obiskal Hrastnik, ni mogel z gotovostjo potrditi. Glede na to, da so bili po pogovorih z njim in ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem v Hrastniku zadovoljni, je neuradno »kriva« tiha obljuba, da se jim v naslednjih letih vendar nasmiha novogradnja.Uradno je minister Gantar na vprašanje, kako to, da je po obisku v domu starejših več kot očitno omilil obtožbe, ...