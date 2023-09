Še korak bliže kolektivni imunosti

Slovenija v šolskem letu 2023/24 uvaja brezplačno cepljenje proti HPV za dodatni generaciji fantov – poleg šestošolcev še za dijake prvih in tretjih letnikov srednje šole, prav tako se lahko brezplačno še vedno cepijo tudi zamudniki – dekleta, ki so bila v šestem razredu v šolskem letu 2009/10 in fantje, ki so šesti razred obiskovali v šolskem letu 2021/22 ali kasneje. Stroške cepljenja krije zdravstvena zavarovalnica.

Okužbe s HPV povzročajo: skoraj vse primere raka materničnega vratu

88 % raka zadnjika,

25–78 % drugih rakov spolovil

30 % raka ustnega dela žrela

Medtem ko je bila precepljenost prve generacije fantov proti HPV po podatkih NIJZ le 22,6-odstotna – cepljenje zanje smo uvedli v šolskem letu 2021/22 –, je v istem šolskem letu tudi precepljenost naših šestošolk znašala komaj 43,7 odstotka, kar je najmanj, odkar se ta program izvaja in kar je še daleč od cilja Evropskega načrta za boj proti raku in tudi državnega programa za obvladovanje raka – to pa je 90-odstotna precepljenost. Ali kot je ob predstavitvi brošure Dese Muck Blazno resno o HPV dejala zdravnica, specialistka javnega zdravja z NIJZ Nadja Šinkovec Zorko: »Z dobro precepljenostjo deklic in dečkov lahko zmanjšamo pojavnost določenih rakov in drugih bolezni, ki jih povzročajo okužbe s HPV pri moških in pri ženskah, ter pripomoremo k odpravi raka materničnega vratu.«

Blazno resno o HPV, brošura avtorice Dese Muck. FOTO: Arhiv OI

»Vsi, ki držite v rokah tole knjižico, ste zanesljivo dobri starši, sicer tega pisanja ne bi niti vzeli v roke. Vsak od vas želi svojemu otroku le najboljše, najbolj od vsega pa mu želite zdravja,« nagovarja starše Desa Muck, avtorica brezplačne brošure Blazno resno o HPV. Brošura je izšla v 30.000 izvodih, izdala in založila pa jo je Zveza društev za boj proti raku.

Informiranost in zaupanje

Cepljenje kot zaščita proti HPV je po oceni stroke najbolj učinkovito pred prvo okužbo oziroma okrog 12. leta starosti. Ozaveščanje staršev, mladostnikov in njihovih pedagogov in zaupanje sta pri tem ključni, prav tako pa razmislek o cepljenju proti HPV ni odveč niti pri nekoliko starejših.

Cepivo (proti HPV, o. p.) je enako povsod, precepljenost pa se tako med regijami kot državami zelo razlikuje. Najvišja je na severu – tako Evrope kot Slovenije. Če jim uspeva na Koroškem, verjamem, da nam bo uspelo tudi v drugih regijah in tudi v Ljubljani, kjer je precepljenost najmanjša. Dr. Urška Ivanuš

Kot pravi ginekolog z UKC dr. Leon Meglič, cepljenje ni namenjeno samo otrokom in najstnikom: »Zelo uspešno je tudi pri preprečevanju ponovitev predrakavih sprememb pri ženskah, ki so zaradi okužb s HPV že imele različne ginekološke operacije. In vsem, ki bodo v svojem življenju še spoznali nove spolne partnerje. Torej pogumno tudi vsi 30+, 40+ ...«

Učinkovita Zora

V Ljubljani je precepljeost proti HPV najnižja. FOTO: Voranc Vogel/Delo

S presejalnim programom Zora oziroma z zgodnjim odkrivanjem in zdravljenjem predrakavih sprememb materničnega vratu, ki bi jih sicer s cepljenjem proti HPV lahko v veliki meri preprečili, je Sloveniji po navedbah ginekologinje UKC Ljubljana dr. Nine Jančar uspelo znižati pojavnost raka materničnega vratu »na zavidljivo raven«. Zaradi predrakavih sprememb na UKC, pravi ginekologinja, vsako leto zdravijo več kot 1500 mladih žensk: »Zadnjih nekaj let vstopajo v presejalni program ženske, ki so že imele na voljo preventivno cepljenje proti HPV. Žal mi je prav za vsako žensko, ki jo zdaj srečam v kolposkopski ambulanti in mi pove, da ni bila cepljena proti HPV, saj sta njena starša takrat menila, da je to nepotrebno.«