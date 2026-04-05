Se nam zaradi krize obeta delo od doma in omejitev hitrosti na avtocestah?

Podnebni svet se je sestal na izredni seji, kjer je obravnaval odziv na zaostrene razmere na energetskih trgih, povezane z motnjami v oskrbi s fosilnimi gorivi zaradi vojne v Iranu. Po njihovem mnenju trenutni ukrepi države - znižanje trošarin in začasna ukinitev CO₂ dajatev - niso primerni.

Čeprav, kot pišejo, vplivajo na znižanje rasti cen za potrošnike, dolgoročno spodbujajo rabo in povpraševanje po fosilnih gorivih, nizke cene pa vplivajo tudi na čezmejno povpraševanje, saj vozniki iz sosednjih držav točijo gorivo v Sloveniji, kar dodatno povečuje emisije. Država po njihovem mnenju zaradi takšnih ukrepov izgublja javnofinančne prihodke, ki bi jih lahko strateško usmerila v pospeševanje razogljičenja preko okrepitve subvencij Eko sklada in Borzena. » Z začasno odpravo davka na CO2 je proračun izgubil za 23 milijonov evrov prilivov, z znižanjem trošarin pa izgublja med 10 do 15 milijonov evrov prilivov na mesec,« so zapisali.

»Ponovno smo na začetku krize fosilnih goriv, ki bo verjetno hujša od prejšnje. Dokler še lahko, mora vlada prihodke iz davkov na CO₂ in energijo namenjati elektrifikaciji prometa, ogrevanja in, kjer je to mogoče, tudi industrije. Znižanje teh prispevkov bi bila napaka, saj bi s tem ohranjali iluzijo, da se obdobje poceni in obilnih fosilnih goriv nadaljuje,« je na seji izpostavil dr. Jonas Sonnenschein, namestnik predsednika Podnebnega sveta.

Znižanje omejitve hitrosti na avtocestah za vsaj 10 km/h je eden najhitrejših in najcenejših ukrepov za zmanjšanje porabe goriva, ki jo lahko zmanjša za 5 do 10 odstotkov. FOTO: Reuters

O omejitvi hitrosti se pogovarjajo po vsej Evropi

Podnebni svet je na seji sprejel Priporočila Podnebnega sveta za blaženje krize pri oskrbi s fosilnimi gorivi, na področju prometa med drugim predlagajo dodatne subvencije za majhna in cenovno ugodna električna vozila, začasno uvedbo brezplačnega javnega prevoza ter omejitev hitrosti na avtocestah.

»Ukrep poleg zmanjšanja emisij in porabe goriva, ter s tem nižjih stroškov za gospodinjstva, prinaša tudi vrsto pomembnih sinergijskih učinkov. Med njimi so manjša pojavnost fantomskih zastojev, večja prometna varnost, nižje ravni hrupa in manjše onesnaženje zraka. Slovenska gospodinjstva za prevoz namenijo največji delež svojega proračuna v Evropski uniji, zato so na podražitve fosilnih energentov še posebej občutljiva,« so zapisali.

To sta priporočili tudi Evropska komisija in Mednarodna agencija za energijo (IEA), ki sta v odzivu na najnovejšo naftno krizo državam priporočili tudi znižanje omejitev hitrosti na avtocestah za vsaj 10 kilometrov na uro, ker da gre za enega najhitrejših in stroškovno najmanj zahtevnih ukrepov za zmanjšanje porabe goriva, saj lahko že takšno znižanje porabo zmanjša za pet do deset odstotkov. V Nemčiji, ki kot ena redkih na avtocestah nima hitrostnih omejitev, je to povzročilo žgočo debato. Kot piše Guardian, Nemci ukrepu nikakor niso naklonjeni, čeprav raziskave kažejo, da bi omejitev na 130 km/h prinesla skoraj milijardo evrov letnih prihrankov ter zmanjšala emisije in onesnaženje.

Slovenski Podnebni svet predlaga tudi uvedbo prednostnih pasov za vozila z več potniki ter ukinitev subvencij za povečanje letalske povezljivosti ter omejitev službenih letov v javnem sektorju. Predlagajo tudi spodbujanje dela od doma, kjer in kadar je to mogoče ter uvedbo strožjih pravil za službena potovanja z letalom za zaposlene v širšem javnem sektorju.

Višje subvencije za toplotne črpalke

Na področju ogrevanja predlagajo bistveno povečanje subvencij za prehod s kurilnega olja na toplotne črpalke. Glede na to, da v Sloveniji še vedno med 80.000 in 100.000 gospodinjstev uporablja kurilno olje, bi takšen ukrep lahko imel pomemben učinek že v naslednjih kurilnih sezonah. Predlagajo, da bi pri novih napravah tipa zrak/voda subvencija zvišala z 20 odstotkov (največ 1000 evrov) na 25 odstotkov (največ 1250 evrov), pri sistemih voda/voda pa prav tako z 20 odstotkov (do 3000 evrov) na 25 odstotkov (do 3750 evrov). Pri zamenjavi obstoječih naprav bi se subvencija za zrak/voda povečala s 40 odstotkov (do 2500 evrov) na 50 odstotkov (do 3125 evrov), za sisteme voda/voda pa s 40 odstotkov (do 6000 evrov) na 50 odstotkov (do 7500 evrov).

Podnebni svet predlaga kot spremljajoča ukrepa še uvedbo socialne tarife za električno energijo ter boljšo komunikacijo obstoječih programov podpore za opustitev ogrevalnih sistemov na fosilna goriva.

Med drugim je Podnebni svet izpostavil zvišanje subvencij za električna vozila po vzoru Italije, tako v višjih kot nižjih cenovnih razredih, s čimer so tam občutno povečali prodajo električnih vozil in spodbudili elektrifikacijo. V Avstriji so medtem z uvedbo socialne tarife zagotovili subvencionirano ceno električne energije (do 2900 kWh letno na osebo) za tiste ranljive skupine, ki so že zdaj opravičene plačila prispevka za javno radiotelevizijo, še pišejo.