Še naprej odsvetujejo kopanje od Žusterne do kopališča Mandrač Molet

Zavod v vmesnem času kopalcem omogoča brezplačno uporabo bazena. FOTO: Nataša Čepar

Enterokoki so bakterije, prisotne v črevesju oziroma blatu ljudi in živali, strokovnjaki jih upoštevajo kot zanesljive pokazatelje onesnaženosti s fekalijami. Escherichia coli so prav tako bakterije, ki so v velikem številu vedno v človeškem in živalskem blatu, posledično so tudi v odplakah in vodah, onesnaženih s fekalijami, bodisi ljudi bodisi domačih in divjih živali.



Poznamo različne podtipe E. coli; sevi neškodljive oziroma antivirulentne bakterije so normalni del črevesne flore, virulentni sevi pa povzročajo okužbe v prebavilih in zunajčrevesne okužbe pri ljudeh in živalih. Bolezen nastopi po osmih pa do 48-ih urah, odvisno od podtipa bakterij. Znaki bolezni so napet trebuh, slabost, trebušni krči, bruhanje, driska. Bolnik ima lahko povišano telesno temperaturo, sicer bolezen traja nekaj dni, večinoma brez večjih zapletov.

Na koprskem kopališču Žusterna so v petek izobesili rdečo zastavo , območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz Kopra pa je odsvetovala kopanje na območju tega kopališča in vključno s kopališčem Molet, ki je nekaj sto metrov stran od Žusterne.Iz Arsa so danes sporočili, da glede na dobljene rezultate kakovosti kopalne vode v območju Žusterne v Kopru kopanje še vedno odsvetujejo.Analiza fekalnih bakterij escherichia coli in intestinalnih enterokokov je pokazala presežne vrednosti. Vzorci, v petek in v soboto vzeti na izlivu kanala v morje, so pokazali presežne vrednosti bakterije escherichia coli. V petek so meje opozorilne vrednosti presegale petkrat, v soboto so bile na meji.Danes je Arso objavil še rezultate v petek vzetih vzorcev za bakterijo intestinalni enterokoki, ki se razvija počasneje kot escherichia coli. Ti so pokazali na presežne vrednosti v otroškem bazenu kopališča Žusterna in neposredno na izlivu kazala v morje. Vzorce so vzeli tudi v soboto, rezultati še niso znani.Sicer je onesnaženje povzročilo petkovo izlitje odpadne vode iz bližnje fekalne kanalizacije v hudournik v Žusterni, ki se izteka v morje. Šlo je za zelo majhne količine fekalne vode, a je koprski javni zavod za šport kljub temu na kopališčih takoj izobesil rdečo zastavo. Zavod v vmesnem času kopalcem omogoča brezplačno uporabo bazena.Po informacijah Radia Slovenija je nekaj otrok, ki so se v minulih dneh kopali v Žusterni, imelo težave z bruhanjem in diarejo. Da bi ugotovili, ali so dogodki med seboj povezani, so starše pozvali, naj se obrnejo na koprsko enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje.