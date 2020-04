Še naprej tajni postopki zapiranja južne meje

Letos je južno mejo nezakonito prešlo 1810 ljudi.

Država bo sedanjim 196 kilometrom ograje – od tega je 116 kilometrov žične ograje z ostrimi rezili in 80 kilometrov panelne ograje – postavila še 40 kilometrov panelne ograje z V nadgradnjo.

– Ograja na meji Slovenije s Hrvaško, ki je zdaj dolga skorajda 200 kilometrov, bo do konca leta daljša še za 40 kilometrov. Država javnosti ne razkriva, kje jo bo še dodatno postavila in kolikšen delež meje bo ostal brez tehničnih zamejitev, ker je to »operativni podatek policije, ki zaradi vodenja tajnosti in dejstva, da bi razkritje lahko škodovalo delovanju organa, ne more biti razkrit.«»Policija za potrebe preprečevanja nezakonitih prehodov in usmerjanja teh migracij postavlja začasne tehnične ovire skladno s sprejetimi sklepi Vlade Republike Slovenije in načrti postavitve začasnih tehničnih ovir, ki se vodijo pod stopnjo tajnosti, saj gre za pomembne operativne podatke policije,« odgovarjajo na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) na vprašanje, ali je res, da se država spet pripravlja na postavljanje ograje na južni meji.Na katerih odsekih naj bi jo zgradili, ni znano, saj »gre za operativni podatek policije, ki zaradi vodenja pod stopnjo tajnosti in dejstva, da bi razkritje lahko škodovalo delovanju organa, ne more biti razkrit.« Ni pa skrivnost, da bo država sedanjim 196 kilometrom ograje – od tega je 116 kilometrov žične ograje z ostrimi rezili in 80 kilometrov panelne ograje – postavila še 40 kilometrov panelne ograje z V nadgradnjo. Rok postavitve je do konca leta.Kdaj se bo začela gradnja nove ograje, na ministrstvu za notranje zadeve ne pojasnjujejo, prav tako ostaja tajen podatek, koliko kilometrov južne meje naj bi bilo po novem zamejeno z ograjo in koliko je bo ostalo brez nje. Kje vse bodo uredili prehode za živali, usklajujejo s pristojnimi ustanovami, kot so lovska društva, zavod za gozdove in ministrstvo za okolje in prostor. »Pri tem je pomembno dejstvo, da se, če varnostna situacija na določenem območju primarno zahteva zaščito državljank in državljanov ter njihovega premoženja, takšni prehodi lahko začasno zaprejo,« pravijo na notranjem ministrstvu.Na ministrstvu za javno upravo dodajajo, da nakup 40 kilometrov panelne ograje ni novo javno naročilo, ampak del pogodbe, ki je bila podpisana avgusta 2019. Takrat je bilo v postopku javnega naročila izbrano podjetje LEGI-SGS, ki je ponudilo ceno 4,5 milijona evrov z DDV za, kot pišejo na ministrstvu, »postavitev 40 kilometrov začasnih tehničnih ovir.«Vzdrževanje dosedanjih skoraj 200 kilometrov ograje na južni meji – popravilo in košnja trave – je doslej znašalo več kot pol milijona evrov oziroma 584.000 evrov. Kakšen bo strošek vzdrževanja ograje po novem, na ministrstvu še ne vedo, saj ocenjujejo, da bo to »mogoče podati po oddaji novega javnega naročila, ki je v pripravi.«Po podatkih policije je letos, do konca marca, južno mejo nezakonito prešlo 1810 ljudi. »Začasne tehnične ovire so policiji v pomoč pri upravljanju nezakonitih prehodov meje in usmerjanju migrantov,« pravijo na MNZ, kjer so prepričani, da večina lokalnega prebivalstva »razume, da gre za ukrep, ki omogoča še učinkovitejše varovanje naše državne meje in zagotavljanje visoke stopnje varnosti v državi.«