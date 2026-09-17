Še nobenega dovoljenja za proizvodnjo medicinske konoplje

Na javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) po letu dni izvajanja zakona o konoplji za medicinske in znanstvene namene, ki je bil sprejet 24. julija lani in je veljaven od lanskega 20. avgusta, ugotavljajo, da je zakon postavil šele temeljni pravni okvir za urejanje proizvodnje, prometa ter uporabe konoplje za medicinske in znanstvene namene. Pri izvajanju zakona pa so nekatere določbe vsebinsko nedorečene in ne omogočajo nedvoumne interpretacije. Za polno izvajanje zakona je potrebno sprejetje podzakonskih predpisov.

Na ministrstvu za zdravje pravijo, da so glede uporabe konoplje ali kanabinoidov v medicinske namene skupaj z JAZMP in stroko v zadnjih letih že uredili dostop do praktično vseh registriranih in uveljavljenih zdravil na osnovi konoplje, ki so dostopna v drugih državah EU ali v drugih najrazvitejših državah sveta. Lani sprejeti zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene pa je podlaga za sprejetje več podzakonskih predpisov, ki določajo podrobnejše pogoje za posest, proizvodnjo ali promet s konopljo. Ministrstvo je doslej izdalo dve dovoljenji za posest konoplje za znanstvene namene. JAZMP je izdala pet dovoljenj za promet s konopljo za medicinske namene. Ocenjene letne potrebe za letos so 20 kilogramov cveta konoplje in 500 gramov delta-9 tetrahidrokanabinola (THC).