Še pred poletjem ugodneje z vlaki in avtobusi

Z začetkom prihodnjega meseca bo za prometno politiko pristojno ministrstvo za okolje, podnebje in energijo uvedlo enotno vozovnico za integrirani javni potniški promet (IJPP) in za vse potnike cenovno ugodne dnevne, tridnevne, tedenske, mesečne in letne vozovnice Slovenija. Nove vozovnice za zdaj ne bodo veljale za javni mestni avtobusni promet, so pa na ministrstvu za Delo zatrdili, da bo mestni promet vključen z zamikom, tako kot je bil z zamikom uveden tudi pri brezplačnih vozovnicah za upokojence, starejše od 65 let, invalide in vojne veterane.

Za dnevno enotno vozovnico za vse linije ter za vse vlake in avtobuse bo treba odšteti 15 evrov, za tridnevno 20 evrov, za tedensko 35 evrov, za mesečno 70 evrov in za letno 560 evrov. Za redne domače uporabnike bodo verjetno najbolj primerne mesečne in letne vozovnice, po krajših pa bodo prej ali slej posegli turisti, tako domači kot tuji, in to predvsem za daljše prevoze. Nove enotne vozovnice Slovenija bodo pri razdaljah nad 20 kilometrov cenejše od sedanjih terminskih (mesečnih in letnih) vozovnic, razlika se bo s povečevanjem razdalje precej povečevala.

JavniPotniskiPrometVozovnice

Že primerjava cen za krajše, primestne razdalje, na primeru voženj med Kamnikom in Ljubljano, pokaže, da bo nova mesečna vozovnica Slovenija cenejša tako od imenske mesečne vozovnice IJPP za vožnje z vlaki in avtobusi kot od cenejše mesečne relacijske vozovnice Slovenskih železnic. Že pri nekoliko daljši relaciji med Celjem in Mariborom so razlike že tako velike, da primerjava skoraj ni več smiselna. Po drugi strani pa je seveda res, da vsakodnevnih potnikov na dolgih relacijah ni veliko.

Dijaške in študentske vozovnice

Do uvedbe enotne vozovnice tudi v mestnem prometu tako na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ocenjujejo, da bo ob sedanjem številu prodanih terminskih vozovnic država za subvencioniranje javnega potniškega prometa morala zagotoviti le dodatnih 1,5 milijona evrov. Pri tem je treba dodati, da se sistem subvencioniranja dijaških in študentskih prevozov, ki imajo vključene tudi mestne prevoze, ne spreminja. Bodo pa imeli šolarji, otroci, stari od šest do petnajst let, če niso že upravičeni do subvencioniranega prevoza na podlagi statusa dijaka, 50-odstotni popust pri nakupu vseh vozovnic, kar bo v praksi znižalo stroške pri prevozih na popoldanske zunajšolske dejavnosti.

Enotna vozovnica IJPP, ki velja za prevoze z vsemi javnimi avtobusnimi prevozniki ter s Slovenskimi železnicami, velja od leta 2019, v prvem koronskem letu 2020 pa je bila uvedena tudi brezplačna (rdeča) enotna vozovnica Slovenija za upokojence, starejše od 65 let, invalide in vojne veterane, ki je leta 2021 začela veljati tudi v avtobusnem mestnem potniškem prometu, najprej v Mariboru in Ljubljani, nato še v drugih mestih. Polno uporabnost bo enotna vozovnica Slovenija dosegla, ko bo vanjo vključen tudi javni mestni potniški promet.

Enotna vozovnica Slovenija bo za vse relacije, vse vlake in/ali avtobuse. Cena enotne mesečne vozovnice bo 70 evrov, letne pa 560 evrov. Enodnevne, tridnevne in tedenske vozovnice bodo tudi za domače

in tuje turiste.

Direktor ljubljanskega mestnega prevoznika LPP Peter Horvat pravi, da je uvedba različnih subvencioniranih vozovnic za integrirani javni potniški promet primerna rešitev, ki pa bo popolna, ko bodo v sistem vključeni še vsi mestni prevozniki in bo potnik lahko brez težav potoval z enotno (integrirano) vozovnico z mestnim avtobusom od doma do avtobusne ali železniške postaje, nato z avtobusom ali vlakom do sosednjega mesta in od tam do svojega cilja z mestnim avtobusom. Taka rešitev integrirane vozovnice tudi z mestnim prometom tako že velja za upokojence, starejše od 65 let, invalide in vojne veterane.

Javni mestni potniški promet bo v sistem vključen z zamikom. FOTO: Leon Vidic/Delo

Prav v zvezi z brezplačnimi vozovnicami za starejše se je že kmalu po njihovi uvedbi pojavil problem prezasedenih avtobusov in vlakov ob konicah in na vabljivih turističnih destinacijah, ko se družbe odpravijo iz Ljubljane na kavico v Piran. Rešitev je seveda povečanje zmogljivosti, tako vlakov kot avtobusov. Najpogostejši je pomislek, da je slovenski javni potniški promet nezanimiv, kar pa velja le delno. Prevozniki posodabljajo vozna sredstva, ob njihovem večjem številu bo mogoče povečati tudi število voženj, urediti taktni promet. Prednost vlaka je znana: če že ne hitrost, omejena s stanjem infrastrukture, in čas potovanja, ki je zaradi ovinkov, na primer skozi Zidani Most in Borovnico nerazumno dolg, pa vsaj izogibanje vsakodnevnim zastojem na cestah.

Prevoz na delo

Uvedba cenovno ugodnih vozovnic za javni potniški promet bo vplivala tudi na višino nadomestil za prevoz na delo. V veljavni zakonodaji je že zapisano, da se izplačuje znesek za prevoz v višini najcenejše vozovnice za javni potniški promet, kjer pa tega ni, dobijo zaposleni izplačano kilometrino. Na ministrstvu so pojasnili, da je višina nadomestila za vožnjo na delo »odvisna od ureditve tega področja v vsaki posamezni organizaciji. Če je nadomestilo za prevoz na delo določeno v odvisnosti od cene mesečne vozovnice, potem se to lahko zgodi, če pa je to odvisno od česa drugega, na primer kilometrine, pa ne.«

Upati je, da bo na urejenost javnega avtobusnega potniškega prometa končno pripomogla podelitev koncesij. Po desetletni zamudi naj bi bile koncesijske pogodbe po naših neuradnih informacijah podpisane do konca letošnjega leta, in to s štirimi koncesionarji, Nomagom, Arrivo, LPP ter Avtobusnim prometom Murska Sobota, ki bo po hudem boju (z Arrivo, ki je dala nižjo ponudbo) menda vendarle uspel obdržati svoje pomursko koncesijsko območje.