Še pred sezono en zamašek manj na obalni cesti

Izola - Še pred poletjem bosta Direkcija RS za infrastrukturo in občina Izola uredili začasno krožišče na mestu križišča Belveder. To nam je zagotovil izolski župan Danilo Markočič, ki si je skupaj s sodelavci, geodeti, predstavnikom DRSI in lastnikom enega od zemljišč v četrtek ogledal traso zemjišča, ki ga bodo morda še pred prvomajskimi prazniki uspeli urediti. Cesta proti hrvaški Istri se že v lepih sončnih počitniških dneh ob koncu tedna spremeni v velik prometni zamašek. Že pred velikonočnimi in prvomajskimi prazniki bodo razmere še težje kot vsa leta doslej, ugotavljajo strokovnjaki za promet. Po hitri cesti Jagodja pri Izoli proti Strunjanu in Portorožu so vsak konec tedna daljši zastoji. Podatki o štetju prometa kažejo, da v povprečju to cesto na dan prevozi okoli 20.000 vozil, ob koncih tedna se število podvoji. Križišče ne Belvederju zdaj še ovira promet, zato upravljalci ceste upajo, da bodo z ureditvijo krožišča vsaj nekoliko zmanjšali zastoje. Danilo Markočič je povedal, da so se z lastnikom zemljišča Wilerjem Milovičem z Belvederja dogovorili o zamenjavi zemljišča, zato so stekle priprave, da bodo do poletja uredili začasni krožni promet. Od jeseni dalje pa bodo trajno uredili krožišče, za katerega bo večji del stroškov prevzela DRSI, manjšega pa občina Izola. B.Š.