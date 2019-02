Še približno 200 vlog čaka na rešitev

Ljubljana – Večina staršev, ki je več tednov ali celo mesecev čakala na odločbe za letne pravice iz javnih sredstev, je pošto centra za socialno delo o otroškem dodatku, državni štipendiji, subvencijah za plačilo vrtca ali prehrane že prejela, prav vsi pa še vedno ne.​Čeprav je ministrica za delo, družino in socialne zadeve Ksenija Klampfer napovedala, da do konca januarja ne bo več zamud na ljubljanskem centru za socialno delo (CSD), je še nekaj družin, ki so vloge oddali že novembra, pa odločbe še niso dočakali.Z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) so nam sporočili, da so od približno 6000 nerešenih vlog na ljubljanskem CSD okrog 4000 prerazporedili na druge območne centre. Od tistih, ki so ostale pri ljubljanskih strokovnih delavcih, je bilo na zadnji dan januarja še 66 zaostankov, med tistimi, ki so jih odstopili enemu od 15 preostalih centrov, pa je obravnava vlog, kjer so bili podatki popolni, tako rekoč že končana.​Trenutno jih je v reševanju še 152, pri katerih, zagotavljajo na MDDSZ, bodisi čakajo na posamezna dokazila strank, pri nekaterih pa so posamezniki oddali dve vlogi in se čaka na rešitev predhodne vloge.Na ministrstvu pričakujejo, da bodo v kratkem prišli na zeleno vejo, opozarjajo pa, da je hitrost reševanja odvisna tudi od specifičnosti primera.​Kot je znano, je ministrica Ksenija Klampfer zaostanke pripisala predvsem napačnemu času začetka reorganizacije centrov za socialno delo, s tem da jim je v 15 območnih centrih uspelo razmeroma ažurno odločati o letnih pravicah, velika zamuda pa se je nakopičila v Ljubljani.Prav v Ljubljani in Mariboru, kjer sta največja centra, ugotavljajo, da je največji kadrovski primanjkljaj. Letos naj bi vsi centri dobili skupaj 73 novih zaposlenih, številčni razrez pa je še v pripravi.